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Квартиры пострадавшим из-за взрыва на Позняках купили не за бюджетные средства — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 40 квартир для киевлян, которые лишились дома из-за взрыва на улице Крушельницкой, купили не за бюджетные средства. 

Четверг, 25 июня 2020, 23:48

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу”.

Как сообщалось ранее, пострадавшим в результате взрыва на Позняках начали выдавать сертификаты на новые квартиры. 25 июня Владимир Зеленский передал первые 12 сертификатов на квартиры. 

Позднее в эфире шоу Глава государства подтвердил, что эти квартиры были закуплены не за бюджетные средства. Уточнять, кто именно дал на это деньги, Президент не стал.

“Это не бюджетные средства, это правда. Мы поговорили с застройщиками, нашел Офис Президента застройщиков, которые нам, правда, помогли. Мы с ними пообщались, они понимают, что мы вместе можем им помочь. Вот и все”, — сказал он.

Также Зеленский добавил, что все 40 квартир для пострадавшим находятся на территории Киева. Речь идет о новостройках. Ожидается, что все получат жилье в течение 1,5 месяцев.

“Скажу вам откровенно… Во-первых хочу сказать, что мы нашли все 40 квартир. Все 40 квартир, они находятся в Киеве, не в области, то есть никто не будет обманывать людей, мы хотим помочь… 12 квартир, так как это новые квартиры, они уже готовы, они достроены. В течение месяца-полтора (не хочу просто обещать) еще 28 квартир мы выделим всем семьям”, — добавил Зеленский.

Напомним, 21 июня в 10:00 в десятиэтажном доме по ул. Крушельницкой в Киеве произошел мощный взрыв, в результате которого повреждены перекрытия нескольких этажей. Вскоре стало известно о гибели одной женщины. Позже количество жертв возросло до трех.

На месте ликвидации последствий взрыва в общем спасатели нашли тела 5 погибших.

Теги: Владимир Зеленский, застройщик, Киев, квартира

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