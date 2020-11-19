Украинский кулинар и телеведущий Евгений Клопотенко выпустил книгу с десятками оригинальных авторских рецептов.

В своей книге он по-новому переосмысливает традиционные украинские блюда.

#Буквы публикуют рецепт кваши с ржаным хлебом, яблоками и грецкими орехами, который предлагает попробовать кулинар.

Кваша

Ингредиенты

300 мл кваса

100 г вяленых/копченых груш и яблок (набор для компота)

5 кусков ржаного хлеба (и дополнительно 150 г хлеба для чипсов)

50 г грецкого ореха

щепотка красного молотого перца

щепотка соли

сок ½ лимона

• Замочите в квасе 5 кусочков ржаного хлеба на 10 минут. Для этого 0,5 кг очищенных свеклы нарезать небольшими кубиками и бросить в банке (2/3 объема). Добавить 200 г сахара и залить охлажденной кипяченой водой так, чтобы она покрыла свеклу на три-пять см. Накрыть марлей, сложенной в 4 слоя и оставить в тепле на три-четыре дня. К хлебно-квасной смеси добавьте набор для компота из копченых / вяленых груш и яблок.

• Вскипятите смесь и дайте ей полностью остыть. Достаньте из холодной смеси запаренные груши и яблоки.

• Размягченную массу из ржаного хлеба перетрите через сито или перебейте блендером до кремовой консистенции. Добавьте сок лимона, красный молотый перец и соль по вкусу.

• Приготовьте чипсы из ржаного хлеба. Нарежьте хлеб тонкими кусочками и подсушите в духовке в течение 3 минут при температуре 185 ° С.

• Подавайте квашу, присыпав мелко измельченными грецкими орехами. Украсьте чипсами из ржаного хлеба.