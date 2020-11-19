В своей книге он по-новому переосмысливает традиционные украинские блюда.
#Буквы публикуют рецепт кваши с ржаным хлебом, яблоками и грецкими орехами, который предлагает попробовать кулинар.
Кваша
Ингредиенты
300 мл кваса
100 г вяленых/копченых груш и яблок (набор для компота)
5 кусков ржаного хлеба (и дополнительно 150 г хлеба для чипсов)
50 г грецкого ореха
щепотка красного молотого перца
щепотка соли
сок ½ лимона
• Замочите в квасе 5 кусочков ржаного хлеба на 10 минут. Для этого 0,5 кг очищенных свеклы нарезать небольшими кубиками и бросить в банке (2/3 объема). Добавить 200 г сахара и залить охлажденной кипяченой водой так, чтобы она покрыла свеклу на три-пять см. Накрыть марлей, сложенной в 4 слоя и оставить в тепле на три-четыре дня. К хлебно-квасной смеси добавьте набор для компота из копченых / вяленых груш и яблок.
• Вскипятите смесь и дайте ей полностью остыть. Достаньте из холодной смеси запаренные груши и яблоки.
• Размягченную массу из ржаного хлеба перетрите через сито или перебейте блендером до кремовой консистенции. Добавьте сок лимона, красный молотый перец и соль по вкусу.
• Приготовьте чипсы из ржаного хлеба. Нарежьте хлеб тонкими кусочками и подсушите в духовке в течение 3 минут при температуре 185 ° С.
• Подавайте квашу, присыпав мелко измельченными грецкими орехами. Украсьте чипсами из ржаного хлеба.
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