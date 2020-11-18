Известный американский кинорежиссер, актер, кинопродюсер Квентин Тарантино подписал контракт на выпуск двух книг с крупнейшей в мире издательской компанией HarperCollins Publishers.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Также об этом проинформировал ряд изданий, такие как Variety, Deadline и другие.

В основу одного из романов оскароносного режиссера ляжет сюжет его фильма “Однажды в… Голливуде” 2019 года (“Once Upon a Time in Hollywood”). Кинолента в свое время получила десять номинаций на премию “Оскар” и выиграла две награды (в частности Брэд Питт получил награду за лучшую актерскую роль второго плана).

Ожидается, что книга будет опубликована летом 2021 года. Сначала произведение выйдет в мягкой обложке “для массового рынка”, наряду с электронной версией и цифровыми аудио-изданиями.

Осенью 2021 года выйдет “роскошное издание в твердом переплете”.

В своем романе Тарантино планирует глубже раскрыть некоторых персонажей картины. Книга будет повествовать о жизни главных героев ленты – кинозвезде Рике Далтоне (роль исполнил Леонардо Ди Каприо) и его дублере и верном друге Клиффе Буте (Брэд Питт) – как после событий, описанных в фильме, так и до них.

“В 70-х годах романы на основе фильмов были первыми взрослыми книгами, на которых я вырос. И по сей день я испытываю огромную привязанность к этому жанру. Так что, как поклонник романов, я с гордостью объявляю “Однажды в… Голливуде” своим вкладом в этот часто маргинализированный, но любимый поджанр литературы. Я также очень рад продолжить изучение моих персонажей и их мира в своем литературном начинании”, – подчеркнул Тарантино, комментируя сотрудничество с HarperCollins.

Второй книгой режиссера станет роман “Cinema Speculation”, в который войдут личные эссе, рецензии и заметки Тарантино о киноиндустрии 1970-х годов.

СПРАВКА. “Однажды в Голливуде” — американский комедийно-драматический фильм 2019 года сценариста и режиссера Квентина Тарантино. Действие фильма происходит в 1969 году в Лос-Анджелесе, где бывшая звезда ТВ-вестернов Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. В картине представлен звездный актерский состав, а также несколько сюжетных линий, отдающих дань последним моментам “золотого века” Голливуда.