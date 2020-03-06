Многие жители мегаполисов склонны к одиночеству и замкнутости в своих бесконечных заботах, ежедневно продолжающихся, превращаясь в поток серых будней.

Но, привнести в жизнь новые ощущения, яркие впечатления и развеять даже глубокую депрессию, поможет квест.

Как за 1 час получить массу новых впечатлений и эмоций?

Каждый сам может изменить всё в своей жизни, и внести в неё разнообразие, получая регулярные порции адреналина и радости. Для начала, просто найдите 60 минут свободного времени, за которые вы сможете полностью изменить свою деятельность.

Квест-комнаты – это отличная возможность хотя бы ненадолго забыть о нескончаемых ежедневных делах и побывать в таинственном мире увлекательных приключений, что подарит вам заряд отличного настроения. Квест-румы замечательно избавляют от влияний хандры и уныния. Это проекты, созданные инициативными ценителями ролевых и компьютерных игр, которые попробовали воплотить в реальность весь спектр эмоций, испытываемых настоящими сыщиками, тюремными заключенными, человеком, оказавшимся в психиатрической клинике или другим персонажем.

Такая альтернативная реальность способна встряхнуть любого, так как он оказывается в совершенно новой непривычной обстановке. Совместно с небольшой командой вы окажетесь в закрытой комнате, откуда возможно выйти лишь благодаря применению собственной смекалки и нестандартному мышлению. Квест-комнаты так организованы, что участникам игры необходимо:

искать подсказки;

находить решение сложных логических задач и трудных головоломок;

быстро ориентироваться и правильно распределять силы в команде для получения максимального результата.

По итогам прохождения полуреальных игр участники гарантированно получат обновленный жизненный взгляд на привычные вещи. Поучаствовать в квесте в Одессе, Киеве или другом городе Украины стоит для:

интересного и захватывающего времяпрепровождения;

отвлечения от серых будней и погружения в атмосферу сказки или фантастики;

развития интеллектуальных способностей;

проверки собственных сил в условиях выполнения чётких задач и дедлайна;

того, чтобы увидеть друзей в необычных обстоятельствах и узнать их другую сторону;

снятия стресса;

получения адреналина;

раскрытия скрытых талантов и способностей;

тимбилдинга;

получения заряда положительных эмоций на несколько недель вперед;

получения удовольствия от игрового процесса.

Поверьте, проведенный на квесте 1 час реально способен принести вам радость и новые эмоции.

Чем привлекают квесты?

Многие интересуются вопросом, почему стоит проходить квест-румы? Практически все, кто хотя бы однажды участвовал в прохождении квест-комнат, делятся исключительно положительными отзывами о них. Игроки от игрового процесса в любой локации получают возможность:

развивать мотивацию – участвующие видят цель, ищут различные варианты достижения результата и не могут остановиться на половине пути;

улучшить фантазию – команде необходимо отыскать выход из комнаты, для чего требуется продумывание ходов развития событий, что нередко приводит к неожиданному повороту;

развивать наблюдательность – не так легко выбраться из комнаты квеста за один час, как это может показаться на первый взгляд. Для этого, необходимо разыскивать различные подсказки, ключики, коды, открывать замки и сундуки;

тренировать память – в большинстве квестов главная загадка состоит в запоминании некоторых моментов;

проявить сообразительность, лидерские качества, целеустремленность и отзывчивость;

получить целый эмоциональный спектр – от веселья и задора до страха, интриг и удивлений.

Сходить на квест в Киеве, Одессе и другом городе – это не просто веселое времяпрепровождение, а мероприятие, сближающее людей, вдохновляющее на новые идеи достижений и тренирующее ум.

Кроме того, квест-рум является увлекательным и необычным временем препровождения в семейном кругу, компании друзей или коллег. Желанию разгадывать загадки, головоломки и преодолевать все поставленные задачи способствует соответствующая жанру комнаты декорация, а также атмосферная музыка, тематический интерьер и окружающие атрибуты. Нахождение в полуреальном мире помогает полному расслаблению, заряду позитивными эмоциями и наслаждению происходящим без лишних мыслей о заботах и насущных проблемах.

Виды квестов

Quest в переводе с английского значит поиск, вызов или приключение. Квест-комната представляет собой игру, имеющую сюжетную линию, где участникам необходимо совместно найти решение различных логических задач и заданий на сообразительность. Такие игры подразделяются на разные жанры со своими особенностями:

классика или эскейп-рум – компания из 4-х или большего количества участников закрывается в одной или нескольких комнатах и получает задание отыскать возможность выхода до конца отведенного времени, как правило, это 60 минут;

живой квест – здесь игрокам предстоит пережить сюжетную линию, в которой может ставиться любая задача, направленная на выход из комнаты, при этом дверь не обязательно закрывают на ключ. Задание может заключаться в спасении единственного персонажа или человечества в целом, в создании эликсира молодости и прочее;

перформанс – в этом жанре принимают участие живые актеры, помимо самих игроков. Это позволяет участникам получить ощущение максимального погружения в игру, которая становится яркой и непредсказуемой. Здесь, чтобы достигнуть поставленной цели, требуется взаимодействие с актерами;

экшн – в таком квесте необходимо задействовать не только мозг, но и остальные части тела. Нужно будет прыгать, ползать, бегать, решать логические задачи, чтобы дойти до конца;

морфеус – игровой процесс происходит в воображении. Участникам завязывают глаза до завершения квест-рума, а лучшему погружению в нереальный мир игрокам помогают ведущие и актеры. В таких квест-комнатах необходимо по максимуму задействовать осязательные и слуховые рецепторы.

Кто может принимать участие в квестах и как их проходить?

Команда для участия в любой локации квеста подбирается самими игроками. Определенные ограничения здесь отсутствуют. Это может быть компания коллег по работе, друзей, однокурсников, одноклассников или вообще незнакомых людей любых профессий. Для прохождения комнаты не требуется наличие специфических знаний или специальной физической подготовки. Но, обязательно до начала игрового процесса необходимо учесть возраст игроков.

Квест-румы участники проходят в специально оборудованных комнатах с красочными и яркими декорациями, различными необычными механизмами и иногда с применением спецэффектов для достижения ощущения полного погружения в мир игры. В процессе прохождения квест-комнаты от участвующих требуется сплоченная командная работа, основанная на преодолении логических задач, проявлении ловкости, сообразительности и находчивости в условиях ограничения по времени.

Основным требованием в игре является отсутствие любых гаджетов – телефонов, смартфонов, планшетов. Поскольку, подключая только собственный интеллект, намного интереснее принимать участие в приключениях, разгадывать загадки, головоломки, раскрывать тайны и искать тайники. Единственное, что можно иметь при себе – это смекалку, ловкость, смелость, отвагу, логику и аналитическое мышление. В наше время провести один час без использования достижений техники является непозволительной роскошью и дорого стоит.

Прохождение любой квест-комнаты не более, чем необычное развлечение, поэтому всё происходящее не стоит принимать близко к сердцу, огорчаться в случае проигрыша, ссориться с командой, если у них что-то не вышло, волноваться, переживать и всё усложнять. Просто наслаждайтесь игровым процессом и атмосферой. Тогда точно будет достигнута ключевая цель от участия в квест-руме – получение моря позитивных эмоций!

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