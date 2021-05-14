Пасажири розкупили квитки на рейс "в нікуди" австралійського перевізника Qantas з видом на супермісяць за рекордно короткий час - 2,5 хвилини.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Політ з видом на супермісяць – останній із серії поїздок, проведених Qantas, які споряджають мандрівників в захопливу поїздку, а потім повертають їх туди, звідки вони прибули.

Вартість квитків на рейс стартувала з 386 доларів США за квиток в економклас, в той час, як квиток у бізнес-клас продавався за ціною 1160 доларів США.

Після того, як квитки були розпродані, співробітники компанії створили список очікування, але на цю мить він вже закритий.

Політ обіцяє захватні види на Місяць. Авіакомпанія повідомила, що разом з астрономом докторкою Ванессою Мосс розробляє “оптимальну траєкторію польоту над Тихим океаном”.

Мосс також полетить з туристами, щоб розважати їх фактами та історіями про астрономічну подію 26 травня, яку NASA називає “суперкривавим місячним затемненням”.