Самые низкие показатели посещения заседаний Верховной Рады в июле имеют депутаты группы "За майбутне" и “Оппозиционной платформы – За життя”.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

По данным КИУ, в июле на заседаниях Рады в среднем было зарегистрировано 293 народных депутата. Всего в июле было тринадцать пленарных заседаний ВР.

Отмечается, что среди фракций Верховной Рады самые высокие показатели посещения у депутатов “Слуги народа”, “Европейской Солидарности” и группы “Довира”. В среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано 73% депутатов СН, 72% депутатов ЕС и столько же депутатов группы “Довира”.

Несколько ниже показатели посещения у депутатов ВО “Батькивщина” – в среднем на заседаниях Рады присутствовали 66% депутатов фракции.

У депутатов фракции “Голоса” показатель посещения составляет 63%.

При этом самые низкие показатели посещения в июле установили депутаты группы “За майбутне” и “Оппозиционного платформы За життя”. В среднем на заседаниях Рады были зарегистрированы только 59% депутатов “За майбутне” и 57% депутатов ОПЗЖ.

В КИУ добавили, что по сравнению с июнем депутаты ВО “Батькивщина” (+ 4%), “Слуги народа” (+ 4%) и ЕС (+ 3%) стали чаще посещать заседания Рады. В то же время депутаты ОПЗЖ (-3%) и “Голоса” (-1%) несколько снизили свою активность.