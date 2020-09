Форум проходил онлайн – 9:00 прямого эфира, 10 региональных аналитических секций и 3 inspiration talks с участием звезд индустрии контента. KMW собрал рекордное количество участников – около 3000 зрителей с 52 стран мира зарегистрировались для просмотра трансляции. KMW Global Marathon организовала компания MRM при поддержке Украинского культурного фонда, генеральный партнер проекту – телеканал “Украина”.

Программа KYIV MEDIA WEEK началась с аналитического обзора украинской медиаиндустрии, ключевых событий, кейсов и свежих показателей от партнера форума Media Business Reports (MBR), ведущего украинского информационно-аналитического издания о медиабизнес и аудиовизуальную индустрию. В панельной дискуссии “Сила креатива. Как построить устойчивую экосистему аудиовизуального бизнеса в Украине” приняли участие Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины, Виктория Ярмощук, основательница KMW и CEO FILM.UA Group, Евгений Бондаренко, директор холдинга “Медиа Группа Украина” Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO. Модераторкою выступила Анастасия Рахманина, главный редактор MBR. Спикеры обсудили актуальные вопросы перспектив развития украинской медиаиндустрии, путей объединения всех игроков единой стратегией развития и способов построения эффективной системы взаимоотношений между ними. Сосредоточились также на важном аспекте относительно формирования успешной ценностного предложения Украины для глобального рынка.

Обзор мировых тенденций аудиовизуальной индустрии начался с Азиатского региона. Ключевые аналитические показатели и подборку наиболее показательных кейсов Южной Кореи, Китая и Вьетнама на форуме представила K7 Media, международная медиаконсалтингова компания и многолетний Интеллектуальный партнер KYIV MEDIA WEEK. В рамках секции состоялась панельная дискуссия, посвященная COVID-кризисе, ее влияния на рыночные показатели и общим сдвигом в кинотеатральному и телевизионном секторах. Марисса Ханафи (Marissa Hanafi), директор по контенту и OTT, POPS Worldwide (Вьетнам и Таиланд), Цзинь-ву Хванг (JinWoo Hwang), основатель, президент и исполнительный продюсер, SOMETHING SPECIAL (Южная Корея), Мяо Ми (Miao Mi), директор отдела исследований Houghton Street Media (Китай) рассказали, каким образом ведущие игроки медиарынка адаптируют свои бизнес-модели в соответствии с новым реалиям, и как они теперь выстраивают сотрудничество с другими странами. Модераторкою дискуссии выступила Мишель Лин (Michelle Lin), авторитетная експертка, глава департамента Азии и Тихоокеанского региона в К7 Меdia, с огромным опытом в исследовании форматов, разножанровых программ и изучении специфики региональных рынков.

Третьим блоком программы стал звездный inspiration talk “2020: новый” золотой век “неигровых форматов” с Натали Вог (Nathalie Wogue), международной експертка из развлекательных форматов и медийных стратегий, которая руководила направлением разработок в Fremantle France, была вице-президентом из форматов IMG Entertainment, а основав собственную компанию WOGUE, консультирует таких мировых гигантов как ABC Studios, Fox, Canal +, RTL.

Интервьюером разговора была Мария Кьяра Дуранти (Maria Chiara Duranti), основательница и директор ведущего итальянского издания Formatbiz, что уже более 10 лет освещает новости о телевизионных форматы, телерынки и телеиндустрию целом.

Далее в фокусе внимания – медиарынки Восточной Европы.

Партнером секции стала известная международная исследовательская компания Glance, специализирующаяся на изучении инсайтов о аудиовизуальный контент в целом и на поведенческих тенденциях зрителей в частности. Свежий аналитический обзор региона эксклюзивно для аудитории KMW представила Аврил Блондель (Avril Blondelot), глава отдела исследований контента в Glance (Франция), а куратором секции и модератором панельной дискуссии выступил Симеон Мирзаянц (Simeon Mirzayantz), менеджер по международным продажам Центральной и Восточной Европы компании . К обсуждению рынке контента Восточной Европы присоединились: Петр Горки (Petr Horký), чешский режиссер-документалист, Анна Ивинского-Новак (Anna Iwinska-Nowak), глава отдела аналитики AVOD и SVOD польского национального вещателя TVN, Дэн Бечереску (Dan Becerescu), руководитель направлений девелопмента и долгосрочных стратегий румынского телеканала PRO TV, а также Алаа Елабасы (Alaa Elabasy), старший менеджер по продажам турецкой медиакомпании Madd Entertainment.

Следующая тема в программе KMW Global Marathon – “Глобальные тренды контент-индустрии”. Вирджиния Муслера (Virginia Mouseler) и Бертран Виллегас (Bertrand Villegas), соучредители ведущей Швейцарская аналитической компании The Wit сосредоточились на наиболее интересных вопросах международного медиарынка, определили наиболее знаковые проекты и тренды 2020 года и озвучили свои прогнозы относительно направлений его развития в ближайшем будущем. В презентации они представили аналитическое исследование, The Wit подготовила специально для KMW Global Marathon.

Центральная и Западная Европа и Великобритания стали следующим смотровой регионом форума. В рамках секции рассмотрено влияние пандемии на пять крупнейших медиарынков – Великобританию, Германию, Испанию, Италию, Францию, а также страны Северо региона. Благодаря свежим исследованиям и инсайдерской информации от международной аналитической компании Ampere Analysis, участники KMW Global Marathon узнали, как производители контента успешно находят альтернативные пути работы во время карантина, продолжая снимать новые шоу, сериалы и форматы и выводить их на локальный и международный рынки. По приглашению Гая Биссон (Guy Bisson), исполнительного директора Ampere Analysis и ведущего аналитика телерынков, к обсуждению этих вопросов присоединились Лукас Грин (Lucas Green), директор по контенту Banijay Group, крупнейшего международного производителя контента, объединяет более 120 компаний по всему миру, Флориан Камгубер (Florian Kamhuber), исполнительный продюсер и сценарист ведущей немецкой медиакомпании NEUESUPER и Филиппа Валлестам (Filippa Wallestam), контент-директор Nordic Entertainment Group (NENT), североевропейской меидакомпании, в составе которой 30 продакшн студий.

Inspiration talk ЮТАР Кодзи (Yutaro Kojima) – креативного директора с 20-летним опытом в влиятельных медиакомпаниях мира, среди которых Facebook, Y & R New York, Dentsu Y & R Tokyo, and Saatchi & Saatchi London. ЮТАР сосредоточился на актуальных проблемах, волнующих всех, кто занимается созданием контента – как привлечь внимание зрителя в условиях сверхвысокой конкуренции на медиарынке. Он рассказал о действенных концепты, которые помогают создать уникальный аудиовизуальный продукт, который способен завоевать сердца целевой аудитории.

Следующий крупный тематический блок – аналитический обзор и панельная дискуссия с фокусом на медиаиндустрию США и Канады, организованные в партнерстве с C21 Media, всемирно признанным в профессиональных кругах медиаизданий. Куратором североамериканской секции стал Эд Уоллер (Ed Waller), главный редактор C21 Media и журналист национальных британских изданий The Guardian, The Independent и The Sunday Times. В фокусе секции – тренды североамериканского рынка, влияние Covid-19 на ТВ-индустрию с точки зрения производства и международной дистрибуции контента, возрастание роли SVOD, и роль движения Black Lives Matter. В разговоре приняли участие Марк Берман (Marc Berman), основатель и директор ведущего аналитического издания Programming Insider, Дэвид Смит (David Smyth), медиаконсультант (бывший вице-президент и управляющий директор 20th Century Fox, глава отдела закупок Sky 1), Брэд Едгейт (Brad Adgate), медиа консультант (бывший директор исследований в Horizon Media).

Еще один inspiration talk программы KMW Global Marathon было посвящено связи новых технологий и искусства, в частности аудиовизуального. Звездный гость форума Тупак Мартир (Tupac Martir), рассказал о природе креативности и место инноваций; как VR, AR, голограммы, искусственный интеллект становятся инструментами для творчества и как художники изобретают новые технологии. На примере своего проекту “Космос внутри нас” (Cosmos Within Us), который был представлен на Венецианском фестивале, Тупак очертил новые возможности для создателей на будущее, обеспечивающие для зрителей и участников проектов уникальные впечатления и опыт. Интервьюером разговора стал Андрей Бабкин, креативный продюсер проектов в области коммуникаций и развлекательных событий.

Завершающим блоком программы KMW Global Marathon стала презентация секции “Латинская Америка – пространство возможностей: от теленовелл к большому многообразие контента”. Prensario International, одна из самых влиятельных международных информационных и мидаконсалтингових компаний представила достижения региона в мировом медиарынке. Пятеро топ-менеджеров компаний – ведущих игроков медиарынка региона – представили свои флагманские проекты и поделились опытом ведения бизнеса в Латинской Америке. Среди них: Мануэль Марти (Manuel Marti) – председатель развития художественных проектов Латинской Америки, Fremantle (Мексика), Патриция Ясин (Patricia Jasin) – вицепрезидентка TV Azteca International (Мексика), Эстефания Артег (Estefania Arteaga) – директор по международным продажам (Азия ) Caracol International (Колумбия), Елена Антонине (Elena Antonini) – директор по продажам и копродукции (Европа), Viacom CBS International Studios (Аргентина), Эсперанса Гарай (Esperanza Garay) – генеральная директор Mega Global Entertainment (Чили / США). Эксперты сфокусировались на динамике развития региона, основных его преимуществах, коммерческих трендах и глобальном бизнесе, а также на новых жанрах (форматах, factual-контенте, фильмах), диджитальних проектах, талантливых специалистах по обе стороны экрана, которые получили международное признание. Также спикеры рассказали, как оставаться актуальным на высоко конкурентном рынке производства контента даже в непростые времена. Секцию модерировал Фабрицио Феррара (Fabricio Ferrara), директор по международному бизнесу Prensario.

В конце насыщенного дня состоялось символическое онлайн празднования KMW Global Marathon – в этом году KYIV MEDIA WEEK отметил юбилейную 10-ю годовщину, поэтому друзья и партнеры форума создали праздничное видеопоздравления, которое зрители онлайн-форума пересмотрели в конце трансляции 14 сентября.

15 сентября, благодаря поддержке Европейского Союза, агентства США по международному развитию (USAID) и посольства Канады в Украине, состоялся KMW Special – серия онлайн мероприятий, посвященных темам новым правилам европейского медиабизнеса, фейк и манипуляциям в информационном пространстве, возможностям для копродукции с Канадой в VFX и анимации, а также успехам и перспективам социально значимого контента в Украине.

