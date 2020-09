Вскоре ожидается ратификация Соглашения о совместном производстве аудиовизуальных произведений между Украиной и Канадой, которая открывает широкие возможности для сотрудничества обеих стран. Пандемия существенно ограничивает международное партнерство в отрасли производства контента, поэтому особенно актуальными сейчас являются направления анимации и визуальных эффектов. Таким образом, сессия предоставит уникальную возможность послушать ведущих канадских VFX-экспертов, за плечами которых — работа над легендарными блокбастерами от Netflix, Marvel, Disney и узнать, как работают гиганты индустрии.

Нейшо Али (Neishaw Ali) – основательница и президент SPINVFX – ведущей международной компании по производству визуальных эффектов, которая работала с таким проектами как “Игра престолов” (Game of Thrones), “Фарго” (Fargo), “Очень странные дела” (Stranger Things), расскажет о подходе SPINVFX к масштабным международным VFX-коллаборациям, о направлении анимации и опыте привлечения специалистов со всего мира к проектам компании. Также Нейшо познакомит аудиторию с международными профессиональными объединениями в индустрии визуальных эффектов и даст свои рекомендации по поиску партнеров и финансирования для тех, кто стремится работать на международном рынке.

Аудитория KMW узнает как создавались визуальные эффекты к фильму Marvel “Железный человек” (Iron Man) от VFX-супервайзера Уэсли Сьюэлла (Wesley Sewell). В его портфолио также и другие франшизы Marvel – “Мстители” (The Avengers) и “Тор” (Thor), он также тесно сотрудничал с Ридли Скоттом, работая над фильмами “Гангстер” (American Gangster), “Хороший год” (A Good Year) и историческим эпосом “Царство небесное” (Kingdom of Heaven). Уэсли внедрил большое количество инновационных техник в разработку и обработку 3D-фильмов, которые сегодня используются практически во всех голливудских 3D-проектах. Его вклад в индустрию отмечен престижными премиями, среди которых The Lumiere Award.

Модератор сесии: Егор Борщевский, генеральный директор POSTMODERN Digital , ведущей украинской CG&VFX-компании, которая входит в состав FILM.UA Group.

Все зарегистрированные зрители KMW в октябре получат White Paper — пост-обзор документ, в котором будет собрана самая интересная информация, выводы презентаций и дискуссий региональных секций KMW, а также результаты всех исследований, которые проводятся международными и локальными агентствами специально для KMW.

Секция организована компанией MRM при поддержке Посольства Канады в Украине , соорганизатор — Украинская киноассоциация .

KYIV MEDIA WEEK Special пройдет онлайн 15 сентября с 14:00 до 18:30. В программе мероприятий тоже дискуссии “Европейский взгляд: кто сегодня формирует новые правила в медиабизнесе?” — при поддержке Европейского Союза , “Новости, фейки, манипуляции, а также место позитивной інфоринформации в информационных программах” и “Контент, меняющий мир. Истории успеха и перспективы украинской аудиовизуальной индустрии” — при поддержке Агентства США по международному развитию ( USAID ).

А накануне, 14 сентября, состоится 10-ый Международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK. Global Marathon, организованный компанией Media Resources Management при поддержке Украинского культурного фонда . KMW Global Marathon представит эксклюзивную аналитику крупнейших медиарынков от Азии до Южной Америки от ведущих международных агентств и медиаплатформ: The Wit , K7 Media , C21 Media , Ampere Analysis , Prensario International , Glance ; самые свежие исследования украинского аудиовизуального сектора от Media Business Reports (MBR); тематический панельные дискуссии при участии ключевых украинских и иностранных медиакомпаний, прямые включения авторитетных экспертов из разных уголков мира, inspiration talks от звезд индустрии.

Сайт: https://kyivmediaweek2020.com/

Регистрация: https://kyivmediaweek2020.com/ua/registration

Участие в онлайн форуме – бесплатное

Следите за нашими новостями в соцсетях: Facebook , Instagram

Media Business Reports (MBR) — главный информационно-аналитический партнер KMW Global Marathon и платформа онлайн-трансляции форума.

Генеральный партнер KMW Global Marathon — Канал “Украина” .

Международный форум KYIV MEDIA WEEK (KMW) — крупнейший медиафорум Центральной и Восточной Европы, главное медийное событие в Украине, которое объединяет международный рынок контента и ряд эксклюзивных B2B мероприятий. KMW проводится ежегодно в Киеве с 2011 года и является платформой для продуктивного общения ключевых игроков медиабизнеса из стран нашего региона с коллегами и партнерами по всему миру: ежегодно KMW собирает участников из более чем 35 стран мира. В 2020-м году в связи с карантинными ограничениями форум состоится в онлайн-формате.