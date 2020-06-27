Социальная сеть Facebook изменила транслитерацию названия Киева и теперь будет выдавать в различных сервисах Kyiv вместо русскоязычной версии Kiev.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

“Вода камень точит. А МИД настойчиво точит всех в мире, кто до сих пор пишет “Kiev” вместо “Kyiv”! Сегодня я рад сообщить: движение за правильную транслитерацию столицы одержало важную победу. Десятки и сотни писем, электронных, бумажных, звонков во все офисы – от европейских до западного побережья США – и результат есть: Facebook официально перешел к использованию Kyiv”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что инженеры соцсети переключили все на использование Kyiv.

“Раньше, если вы хотели отметить нашу столицу, то первой опцией по определению алгоритм предлагал Kiev. Отныне это будет Kyiv – адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не русского языка. То же с чек-инами (отметками посещение мест). Пользователи будут видеть первым предложением именно Kyiv. Даже если искали несуществующий Kiev”, – добавил Кулеба.

Как известно, в октябре прошлого года Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций “StratCom Ukraine” запустило онлайн-кампанию “#CorrectUA”, в рамках которой будет обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания столицы нашей страны Киева (#KyivNotKiev).