Главный аэропорт Объединенных Арабских Эмиратов "Дубай" сменил транслитерацию названия Киева и теперь будет писать Kyiv вместо русскоязычной версии Kiev.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

“Международный аэропорт Дубай официально исправил написания нашей столицы и теперь использует единую корректную транслитерацию – #Kyiv! Поэтому смело можем констатировать факт, что кампания #CorrectUA еще на один шаг ближе к цели”, – говорится в сообщении.

Как известно, в октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций “StratCom Ukraine” запустило онлайн-кампанию “#CorrectUA”, в рамках которой будет обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания столицы нашей страны Киева (#KyivNotKiev).