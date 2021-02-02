Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
“Международный аэропорт Дубай официально исправил написания нашей столицы и теперь использует единую корректную транслитерацию – #Kyiv! Поэтому смело можем констатировать факт, что кампания #CorrectUA еще на один шаг ближе к цели”, – говорится в сообщении.
Как известно, в октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций “StratCom Ukraine” запустило онлайн-кампанию “#CorrectUA”, в рамках которой будет обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания столицы нашей страны Киева (#KyivNotKiev).
- Международный аэропорт столицы Финляндии Хельсинки поддержал онлайн-кампанию Министерства иностранных дел Украины #CorrectUA и стал писать название украинской столицы Kyiv вместо Kiev.
- Один из крупнейших аэропортов Дании “Биллунн” изменил написание названия столицы Украины с Kiev на Kyiv.
- В марте в международном аэропорту “Бен-Гурион” в Тель-Авиве (Израиль) изменили написание названия столицы Украины с Kiev на Kyiv.