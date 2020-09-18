Общедоступная свободная многоязычная онлайн-энциклопедия Википедия изменила транслитерацию названия Киева и теперь будет писать Kyiv вместо русскоязычной версии Kiev.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

“Новость, чтобы утро стало действительно добрым. Украина взяла штурмом один из последних укрепленных бастионов неправильного написания нашей столицы “Kiev” во всемирной сети. Отныне Википедия пишет Kyiv, а не Kiev!” – говорится в сообщении.

По словам Кулебы, сложность заключалась в том, что Вики просто использует тот вариант написания, который более распространен в авторитетных источниках.

“Многократные доводы украинцев, что он неправильный, не действовали – в ответ объясняли, что это чисто технический вопрос количества упоминаний. Но вода камень точит, а инициированная МИД кампания #KyivNotKiev точит мировое информационное пространство. И вот, наконец, Kyiv стал популярнее в авторитетных источниках за “Kiev”. Это отличный результат длительных усилий многих людей”, – добавил министр.

Как известно, в октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций “StratCom Ukraine” запустило онлайн-кампанию “#CorrectUA”, в рамках которой будет обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания столицы нашей страны Киева (#KyivNotKiev).