Об этом сообщают #Буквы.
Так, Тимошенко дал мастер-класс того, как умело уклоняться от неудобных вопросов.
Журналисты попросили чиновника ОП прокомментировать вероятность введения локдауна в Украине с 25 декабря.
“Локдаун будет тогда, когда он будет. И все… Решение о локдауне примут президент, Кабмин и Минздрав. Главное масочки носить всем и все будет хорошо”, – ответил Тимошенко и торопливо надел свою маску, которая во время общения с журналистами была опущена.
После этого Тимошенко спросили, есть ли данные по регионам о целесообразности введения локдауна, однако он и здесь решил уклониться от вопроса.
“Мы надеемся, что большинство глав областных государственных администраций будет от партии “Слуга народа”, – добавил Тимошенко.
После этого заместитель Ермака вежливо попрощался и немедленно уехал.
- За прошедшие сутки, 27 ноября, в Украине зафиксировали 16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.