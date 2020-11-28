В субботу, 28 ноября, заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, ожидать ли полного локдауна в ближайшее время.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, Тимошенко дал мастер-класс того, как умело уклоняться от неудобных вопросов.

Журналисты попросили чиновника ОП прокомментировать вероятность введения локдауна в Украине с 25 декабря.

“Локдаун будет тогда, когда он будет. И все… Решение о локдауне примут президент, Кабмин и Минздрав. Главное масочки носить всем и все будет хорошо”, – ответил Тимошенко и торопливо надел свою маску, которая во время общения с журналистами была опущена.

После этого Тимошенко спросили, есть ли данные по регионам о целесообразности введения локдауна, однако он и здесь решил уклониться от вопроса.

“Мы надеемся, что большинство глав областных государственных администраций будет от партии “Слуга народа”, – добавил Тимошенко.

После этого заместитель Ермака вежливо попрощался и немедленно уехал.