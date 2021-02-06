Китай одобрил COVID-вакцину Sinovac, которую заказала Украина

В субботу, 6 февраля, китайский регулятор медицинских средств одобрил вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotech для широкого использования.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Эта вакцина стала второй, которую одобрили для общего пользования в Китае. В декабре в стране зарегистрировали вакцину, разработанную государственной Китайской национальной фармацевтической группой (Sinopharm).

Обе вакцины, а также третий кандидат от Sinopharm уже использовались в программе вакцинации Китая. Удалось ввести более 31 млн доз группам риска. Четвертый кандидат от CanSino Biologics используется среди военнослужащих.

Вакцину CoronaVac от компании Sinovac Life Sciences одобрили Индонезия, Турция, Бразилия, Чили, Колумбия, Уругвай и Лаос.

Регулятор одобрил вакцину на основе независимых клинических исследований.

Ожидается, что завод “Sinovac Life Sciences”, базирующийся в Пекине, сможет производить более 1 млрд доз вакцины в год. Вакцину будут производить в форме порошка. Позже компания планирует производство препарат во флаконах и шприцах.

Китай планирует предоставить 10 млн доз вакцины для глобального механизма COVAX.

Испытания фазы I и II в Китае показали, что вакцина может безопасно вызывать иммунный ответ у пожилых людей. Ее также тестировали на участниках в возрасте от трех до 17 лет.

При этом компания отмечает, что данные о защите людей в возрасте от 60 лет “ограничены”.

“Когда соответствующие учреждения … используют эту вакцину, нужно оценивать необходимость прививки этого продукта с учетом состояния здоровья и риска воздействия этой возрастной группы”, – добавляет он.

Эффективность вакцины Sinovac

Вакцину Sinovac тестировали независимые эксперты в Бразилии, Турции и Индонезии. При этом ученые указали различные показатели эффективности.

Вакцина была признана эффективной от болезни COVID-19 на 50,65% в ходе исследования в Бразилии.

“В Бразилии через 14 дней после вакцинации двумя дозами вакцины по графику 0, 14 дней эффективность от COVID-19 составила 50,65% для всех случаев, 83,70% для случаев, требующих лечения, и 100,00% для госпитализированных, тяжелых и летальных случаев”, – сообщили в компании.

В то же время в специалисты из Турции заявили о 91,25% эффективности. Вывод сделан на основе предварительного анализа 29 случаев. В исследовании Индонезии уровень эффективности составил 65,3%.