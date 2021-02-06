Китай одобрил COVID-вакцину Sinovac, которую заказала Украина

Covid-19 Украина

обновлено 06.02.2021 в 15:02

Всего:

1241479 (+4310)

Болеют:

147214 (+4310)

Выздоровели:

1070749 (+7158)

Умерло:

23516 (+129)

16:17 Генпродюсер «112 Украина» выдвигается на довыборы в Раду от ОПЗЖ
15:30 Дания построит в Северном море первый в мире энергетический остров
14:59 Массовая вакцинация в Израиле сдерживает распространение коронавируса
14:28 Франция поддерживает завершение строительства «Северного потока-2», – Меркель
14:11 На сегодня вакцинированных от коронавируса больше чем заразившихся — ВОЗ.
13:49 Apple поставила на паузу переговоры с Hyundai и Kia в отношении электромобилей — Bloomberg
13:29 Во Франции прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие и пропавшие без вести
12:44 Пэрис Хилтон запускает свой подкаст
12:05 Google посвятил дудл 25-летию антарктической станции «Академик Вернадский»
11:30 Зеленский, нарушая карантин, отпраздновал день рождения в квартире Миндича – «Схемы»
10:27 В Бельгии продлили карантин до апреля
09:48 Скончался известный голливудский актер Кристофер Пламмер
09:02 Байден предложил лишить Трампа допуска к отчетам разведки
07:32 Мороз до -16: стало известно, какой будет погода в выходные
00:59 «Как богиня и Винни-Пух»: Ратаковски рассказала о самочувствии во время беременности
00:52 Google по примеру Apple может ввести защиту от отслеживания для Android, – СМИ

05 февраля

23:54 Спустя 1,5 года после выборов депутат «СН» предложил Зеленскому сформировать идеологию партии
23:39 Рада намерена расширить круг лиц, которые могут претендовать на госслужбу
22:58 Как в Москве задержанные на митингах заглохший автозак толкали: видео
22:44 «RIP 2020»: Украинский режиссер сняла зажигательный клип для певицы Cardi B: видео
21:49 Соратники Навального решили отказаться от новых акций протеста до весны
21:25 Тупицкий работает главой КСУ удаленно после отстранения Зеленским
21:01 Американский рестлер Гэбриэл Аллан Тафт стал трансгердерной женщиной, – фото
20:55 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 5 февраля
20:48 Германия, Швеция и Польша отреагировали на высылку своих дипломатов Россией
20:30 Экс-супруга Мэнсона Дита фон Тиз отреагировала на обвинения музыканта в насилии
19:58 МОЗ планирует до конца осени вакцинировать от COVID-19 около 21 млн украинцев, – Степанов
19:42 Зеленский заявил, что Украина не даст приватизировать русский язык
19:02 Китаец, который женился на секс-кукле, сообщил о «рождении» первенца

Китай одобрил COVID-вакцину Sinovac, которую заказала Украина

В субботу, 6 февраля, китайский регулятор медицинских средств одобрил вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotech для широкого использования.

Суббота, 6 февраля 2021, 15:09

Об этом сообщает агентство Reuters.

Эта вакцина стала второй, которую одобрили для общего пользования в Китае. В декабре в стране зарегистрировали вакцину, разработанную государственной Китайской национальной фармацевтической группой (Sinopharm).

Обе вакцины, а также третий кандидат от Sinopharm уже использовались в программе вакцинации Китая. Удалось ввести более 31 млн доз группам риска. Четвертый кандидат от CanSino Biologics используется среди военнослужащих.

Вакцину CoronaVac от компании Sinovac Life Sciences одобрили Индонезия, Турция, Бразилия, Чили, Колумбия, Уругвай и Лаос.

Регулятор одобрил вакцину на основе независимых клинических исследований.

Ожидается, что завод “Sinovac Life Sciences”, базирующийся в Пекине, сможет производить более 1 млрд доз вакцины в год. Вакцину будут производить в форме порошка. Позже компания планирует производство препарат во флаконах и шприцах.

Китай планирует предоставить 10 млн доз вакцины для глобального механизма COVAX.

Испытания фазы I и II в Китае показали, что вакцина может безопасно вызывать иммунный ответ у пожилых людей. Ее также тестировали на участниках в возрасте от трех до 17 лет.

При этом компания отмечает, что данные о защите людей в возрасте от 60 лет “ограничены”.

“Когда соответствующие учреждения … используют эту вакцину, нужно оценивать необходимость прививки этого продукта с учетом состояния здоровья и риска воздействия этой возрастной группы”, – добавляет он.

Эффективность вакцины Sinovac

Вакцину Sinovac тестировали независимые эксперты в Бразилии, Турции и Индонезии. При этом ученые указали различные показатели эффективности.

Вакцина была признана эффективной от болезни COVID-19 на 50,65% в ходе исследования в Бразилии.

“В Бразилии через 14 дней после вакцинации двумя дозами вакцины по графику 0, 14 дней эффективность от COVID-19 составила 50,65% для всех случаев, 83,70% для случаев, требующих лечения, и 100,00% для госпитализированных, тяжелых и летальных случаев”, – сообщили в компании.

В то же время в специалисты из Турции заявили о 91,25% эффективности. Вывод сделан на основе предварительного анализа 29 случаев. В исследовании Индонезии уровень эффективности составил 65,3%.

  • О том, почему Украина выбрала именно китайскую вакцину, планирует ли закупать другие, кого будут вакцинировать, когда и сделают ли это принудительно, — в материале #Букв.
Теги: Sinovac, вакцина, Коронавирус

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook