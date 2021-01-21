Правительство Китая объявило о введении санкций против бывшего госсекретаря США Майка Помпео и 27 других высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа, обвинив их в "предубеждениях и разжигании ненависти по отношению к Китаю".

Об этом сообщает CNN.

Утром в четверг после инаугурации Байдена министерство иностранных дел Китая заявило, что бывшие чиновники администрации Трампа были “антикитайскими политиками”. В заявлении говорится также о том, что они подорвали отношения между США и Китаем.

“(Они, – ред.) спланировали, продвинули и осуществили серию безумных шагов, которые были серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, подрывали интересы Китая, оскорбляли китайский народ и серьезно нарушали китайско-американские отношения”, – говорится в сообщении.

Этот шаг Китая подчеркивает противоречивые и часто враждебные отношения между Вашингтоном и Пекином во время президентства Трампа. Интересно, что вчера государственное информационное агентство Китая разместило сообщение в социальных сетях с тестом: “Скатертью дорога, Дональд Трамп!”

Все чиновники из санкционного списка разделяли политику Трампа в отношении Китая в сферах торговли, технологий, региональной безопасности и прав человека.

В списке оказались, в частности, бывший торговый советник Питер Наварро, бывший советник по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайен и его бывший заместитель Мэтт Поттингер, бывший министр здравоохранения Алекс Азар и бывший посол США в ООН Келли Крафт. Также санкции ввели против бывшего помощника Трампа Стива Бэннона и бывшего советника по вопросам безопасности Джона Болтона.

Согласно заявлению МИД Китая, 28 бывшим чиновникам и членам их семей будет запрещено въезжать в материковый Китай, Гонконг или Макао. Кроме того, компаниям и учреждениям, связанным с указанными лицами, будет запрещено вести бизнес с Китаем.

Наварро заявил CNN, что санкции были “знаком уважения от диктатуры, которая убила миллионы людей своим вирусом”. Администрация Трампа неоднократно настаивала на том, что Китай должен нести ответственность за пандемию коронавируса.

Примерно за неделю до санкций, 11 января, Помпео заявил, что США отменят десятилетнее ограничение на контакты между американскими и тайваньскими чиновниками.

О решении Китая ввести санкции против команды Трампа объявили после того, как Пекин выразил надежду на то, что новый президент США “посмотрит на Китай рационально и объективно”.

Во время очередного пресс-брифинга в среду пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чунин заявила, что администрация Трампа за последние четыре года сделала многочисленные “фундаментальные ошибки”, что причинило “серьезный ущерб” двусторонним связям.

“Если новая администрация США выберет более рациональное и ответственное отношение при формировании своей внешней политики, я думаю, это будет тепло воспринято всем международным сообществом”, – добавила она.

“Скатертью дорога, Дональд Трамп!”

В последние дни китайские государственные СМИ по-настоящему празднуют окончание каденции Трампа сериями статей, комментариев и публикаций в социальных сетях.

В среду, за несколько часов до того, как Трамп последний раз покинул Белый дом, государственное информационное агентство “Синьхуа” опубликовало ироничный твит на английском языке с изображением Конгресса США со словами “Скатертью дорога, Дональд Трамп!”.

В соцсетях также начали активно распространять твиты агентства на китайском языке “Прощай, Трамп”.

Интересно, что в течение большей части последних четырех лет китайские государственные СМИ избегали специальных упоминаний о Дональде Трампе в статьях, когда критиковали его администрацию.

В редакционной статье, опубликованной 16 января, за несколько дней до передачи власти, Синьхуа попрощался с “действующей администрацией США и ее окончательным безумием”.

Также издание опубликовало твит о Майке Помпео с текстом: “Скатертью дорога, Майк Помпео!”. Редактор государственного таблоида “Глобал Таймс” Ху Сицзинь публично заявил, что Помпео – “позорный” дипломат, который ищет внимания.