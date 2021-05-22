Перший китайський марсохід “Чжужун” зійшов з посадкової платформи на поверхню Червоної планети.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Зазначається, що сьогодні китайський моторизований ровер з дистанційним управлінням проїхав вниз по пандусу своєї посадкової капсули й вийшов на поверхню Марсу.

Марсохід “Чжужун”, назвали на честь міфічного китайського бога вогню. Його маса 240 кг. Марсохід оснащений шістьма науковими приладами, зокрема топографічною камерою високої роздільної здатності. “Чжужун” вивчатиме поверхню ґрунту та атмосфери Червоної планети.

Відомо, що китайський марсохід під управлінням сонячної енергії буде шукати ознаки давнього життя, включаючи будь-які підземні води та лід, використовуючи землепроникний радар. Його місія триватиме 90 днів.

“Чжужун” рухатиметься і зупинятиметься з повільними інтервалами. Інженери розробили систему автономності марсоходу, оскільки керувати ним з планети Земля було б проблематично, враховуючи відстань.

Марсохід має автоматизовану систему підвіски, яка може підіймати та опускати своє шасі на 60 сантиметрів. Розробники кажуть, що це єдиний марсохід з такою здатністю.

Марсохід покритий нано-аерогелевими пластинами, щоб захистити його від холоду, оскільки температура на Червоній планеті здатна знижуватися до -120 градусів за Цельсієм.

Пилові бурі можуть вплинути на здатність ровера виробляти електроенергію за допомогою сонячних панелей. Щоб уникнути цього, поверхню панелей зробили з матеріалу, який неможливо легко забруднити пилом і можна обтрусити пил вібрацією.