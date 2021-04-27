Про це він розповів у коментарі журналісту #Букв.
“Дуже соромно за журналістську спільноту, яка вже уподібнюється до моєї поведінки. Тільки я від своєї поведінки хайпую, а вони перетворюються у бруд”, – заявив Кива.
На уточнювальне питання щодо того, чому нардеп “хайпує” замість того, щоб займатися своїми обов’язками, Кива відповів:
“У сенсі? Я хайпую тоді, коли у мене є вільний для цього час. А у робочий час я займаюся законотворчістю”.
Як повідомлялося, 26 квітня нардеп від партії “Опозиційна платформа — За життя” Ілля Кива захистив дисертацію та став кандидатом наук із держуправління. Його дисертація містила підроблені довідки, посилання на його наукові статті та виступи, яких не існує, вигадані терміни тощо.
- Під час захисту він не зміг відповісти на запитання, який зміст він вкладає в поняття “демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат” і пообіцяв зробити це “в наступній роботі”.
- Після захисту Кива у відповідь на запитання кореспондента #Букв щодо недопуску преси відповів запрошенням “поговорити в туалеті”.
- Раніше повідомлялося, що у разі, якщо народний депутат України від “Опозиційної платформи — За життя” (ОПЗЖ) Ілля Кива стане кандидатом наук, його депутатська зарплатня зросте на 15%.
- Отримання нардепом від “ОПЗЖ” Іллею Кивою дисертації з держуправління і звання кандидата наук спровокувало протести тих, хто отримав або збирався отримати аналогічне звання.