Народний депутат України від “Опозиційної платформи - За життя” (ОПЗЖ) Ілля Кива заявив, що йому соромно за журналістську спільноту.

Про це він розповів у коментарі журналісту #Букв.

“Дуже соромно за журналістську спільноту, яка вже уподібнюється до моєї поведінки. Тільки я від своєї поведінки хайпую, а вони перетворюються у бруд”, – заявив Кива.

На уточнювальне питання щодо того, чому нардеп “хайпує” замість того, щоб займатися своїми обов’язками, Кива відповів:

“У сенсі? Я хайпую тоді, коли у мене є вільний для цього час. А у робочий час я займаюся законотворчістю”.

Як повідомлялося, 26 квітня нардеп від партії “Опозиційна платформа — За життя” Ілля Кива захистив дисертацію та став кандидатом наук із держуправління. Його дисертація містила підроблені довідки, посилання на його наукові статті та виступи, яких не існує, вигадані терміни тощо.