L'Oreal возобновляет сотрудничество с транс-моделью, которую уволили из заявления против расизма

Бренд L'Oreal решил возобновить сотрудничество с темнокожей транс-модель Манро Бергдорф, которую три года назад уволили за слова о "расовом насилии белых людей".

Об этом сообщают #Буквы.

Предыстория

Как сообщалось ранее, в сентябре 2017 года французская косметическая компания L’Oreal расторгла контракт со своей первой трансгендерной моделью Манро Бергдорф.

Это произошло после того, как Бергдорф в ответ на события в Шарлоттсвилле (США), где во время марша неонацистов произошли столкновения, написала в Сети:

“Честно, у меня больше нет сил говорить о расистском насилии со стороны белых людей. Да, ВСЕХ белых людей. Поскольку большинство из вас даже не осознает, что все ваше существование, привилегии и успех как расы построен на спинах, крови и гибели цветных людей. Все ваше существование пропитано расизмом”.

Тогда руководство L’Oreal заявило, что подобные комментарии расходятся с ценностями компании и партнерство с манекенщицей прекращается.

L’Oreal, Бергдорф и протесты в США

1 июня 2020 года на фоне продолжающихся протестов против расизма и полицейской агрессии бренд опубликовал в своих соцсетях выразил солидарность с чернокожим сообществом в борьбе против несправедливости.

Тогда британская модель обвинила L’Oreal в лицемерии, напомнив, по какой причине с ней разорвали контракт 3 года назад.

“Извините меня за мои слова, но я очень зла. Идите на**й, L’Oreal Paris. Вы исключили меня из кампании в 2017 году и бросили меня к волкам за высказывания о расизме и превосходстве белых. Без заботы, без секунды размышлений”, — написала Бергдорф.

Excuse my language but I am SO angry. FUCK YOU @lorealparis. You dropped me from a campaign in 2017 and threw me to the wolves for speaking out about racism and white supremacy. With no duty of care, without a second thought. pic.twitter.com/nnBfiP5Oqg — Black Lives Matter ✊🏾 (@MunroeBergdorf) June 1, 2020

Примирение L’Oreal и Бергдорф

В июне L’Oreal Paris решили возобновить сотрудничество с Бергдорф, пригласив ее на работу в качестве консультанта компании по вопросам разнообразия и интеграции бренда в Великобритании. Об этом во вторник, 9 июня, сообщила новый президент бренда L’Oreal Paris Дельфина Вигье.

Вигье заявила, что “сожалеет об отсутствии диалога и поддержки” со стороны компании во время прекращения сотрудничества моделью.

“Мы должны были бы также сделать больше, чтобы создать диалог для перемен, как мы делаем сейчас. Мы поддерживаем борьбу Манро против системного расизма и, как компания, мы стремимся работать над искоренением таких систем”, — отметила она.

По словам президент бренда, модель согласилась на сотрудничество в предложенном формате.

Информацию о том, что такие переговоры имели место, модель подтвердила в своих социальных сетях.

“За последние три года я осознала, что моя обязанность как активиста состоит в том, чтобы помочь объединить нас как людей, независимо от нашей идентичности. Мы все переживаем захватывающее время перемен. Я надеюсь, что это примирение является доказательством того, что мы все можем найти способ отложить в сторону наши разногласия и работать вместе, чтобы сделать мир более прогрессивным, справедливым и равным”, — написала она.

I have spoken with @loreal, please swipe for full statement. Thank you everyone for having my back with this matter over the past three years, it hasn't been easy. Looking forward to new beginnings and a new positive relationship with the L'Oreal team. Munroe x pic.twitter.com/DxltLF8Z7j — Black Lives Matter ✊🏾 (@MunroeBergdorf) June 9, 2020

Накануне бренд Adidas пообещал инвестировать 20 миллионов долларов в сообщество темнокожих в Соединенных Штатах и обеспечить, чтобы не менее 30% новых рабочих мест в США были предоставлены темнокожим и латиноамериканским сотрудникам.