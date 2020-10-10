Производитель косметики L'Oreal принял решение закрыть часть точек розничных продаж на территории США. Это коснется около 400 сотрудников.

Об этом сообщает Bloomberg.

В компании пояснили такое решение тем, что необходимо реорганизовать точки розничной торговли, адаптировав их к тем, которые будут актуальны в условиях пандемии коронавируса. В частности, это закрытие традиционных точек продаж или замена их магазинами, направленными на выдачу онлайн-заказов.

Весь процесс реорганизации займет около шести месяцев.

Американское подразделение L’Oreal Luxe, специализирующееся на люксовых косметических средствах, перенаправит инвестиции в электронную торговлю.

Таким образом, будут уволены около 400 сотрудников L’Oreal Luxe в США. В компании отметили, что будут искать способы сохранить их рабочие места, но на других позициях.

Некоторые работники смогут перейти на другие позиции.

Сколько именно магазинов планируется закрыть, не сообщается.

Стоит отметить, что компания L’Oreal владеет такими брендами, как Lancome, Garnier, Vichy, Maybelline и Kiehl’s. В компании работают около 88 тыс. человек по всему миру.