Лаборатория в Лондоне провела анализ материалов жителя Черновцов, который на данный момент является единственным в Украине пациентом с подтвержденным COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

Как сообщалось ранее, 3 марта в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля. Материалы пациента были отправлены в Лондон для подтверждения диагноза.

Во вторник, 10 марта, стало известно, что специалисты подтвердили диагноз.

“Лондонская лаборатория подтвердила результаты украинских исследований инфицирования черновчанина вирусом COVID-19. Итак анализы, сделанные Центром общественного здоровья в Киеве, соответствуют европейским стандартам и рекомендациям ВОЗ”, — говорится в сообщении.