Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.
Как сообщалось ранее, 3 марта в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля. Материалы пациента были отправлены в Лондон для подтверждения диагноза.
Во вторник, 10 марта, стало известно, что специалисты подтвердили диагноз.
“Лондонская лаборатория подтвердила результаты украинских исследований инфицирования черновчанина вирусом COVID-19. Итак анализы, сделанные Центром общественного здоровья в Киеве, соответствуют европейским стандартам и рекомендациям ВОЗ”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Черновицкой областной больнице сейчас находится 5 пациентов с подозрением на коронавирус.
- Ранее сообщалось, что соседи заболевшего коронавирусом COVID-19 жителя Черновцов протестовали, требуя госпитализировать его супругу.
- 5 марта в Черновицкой области отменили массовые мероприятия и закрыли на карантин вузы и школы.