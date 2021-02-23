Об этом рассказывают #Буквы.
Где будет проходить матч: Рим, Стадио “Олимпико”.
Когда: 22:00 по Киеву.
Главный арбитр: Орель Гринфилд (Израиль).
Прямая трансляция на: “Футбол 2”, Megogo, Воля TV, OLL.TV.
Ориентировочные составы:
“Лацио”: Рейна – Патрик, Ачерби, Мусаккио – Ладзари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Марушич – Иммобиле, Корреа.
“Бавария”: Нойер – Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Сане, Мусиала, Коман – Левандовский.
Дисквалифицированы: Стракоша, Фелипе, Раду – Павар, Мюллер, Гнабри, Толиссо, Коста, Ньянзу.
Под вопросом игроки: Перейра – Зюле.
- 23 февраля состоится матч первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов между “Атлетико” и “Челси”.