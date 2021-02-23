Об этом рассказывают #Буквы.

Где будет проходить матч: Рим, Стадио “Олимпико”.

Когда: 22:00 по Киеву.

Главный арбитр: Орель Гринфилд (Израиль).

Прямая трансляция на: “Футбол 2”, Megogo, Воля TV, OLL.TV.

Ориентировочные составы:

“Лацио”: Рейна – Патрик, Ачерби, Мусаккио – Ладзари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Марушич – Иммобиле, Корреа.

“Бавария”: Нойер – Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Сане, Мусиала, Коман – Левандовский.

Дисквалифицированы: Стракоша, Фелипе, Раду – Павар, Мюллер, Гнабри, Толиссо, Коста, Ньянзу.

Под вопросом игроки: Перейра – Зюле.