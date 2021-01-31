Об этом рассказывают #Буквы.

“На сон влияет все – ведь организм это целостная система. Питание это тоже влияет. Например, чем ближе ко сну мы употребляем кофе и алкоголь, тем сильнее снижается качество сна. Есть иллюзия, что алкоголь поможет быстрее заснуть, но это не так. Сон будет иметь другое чередование и продолжительность, что повлияет на бодрость в течение следующего дня”, – рассказывает эксперт.

Для комфортного сна Ника советует придерживаться следующих правил:

Соблюдать одинакового графика сна и питания в рабочие и выходные дни;

Следить за освещением. Утром – холодные оттенки света, вечером – теплые. Ночью – полная темнота;

Можно использовать маску на глаза, если нет возможности полностью затемнить помещение;

Перевести гаджеты в желтый ночной режим вечером;

Делать ритуалы, которые расслабляют и настраивают на сон и которые подходят именно вам. Это могут быть чтение, медитация, прослушивание спокойной музыки, разговор с близким человеком, горячая ванна или душ;

В постели заниматься только сном и сексом, чтобы у вас не было привычки там продолжать решать рабочие проблемы или читать до трех утра Facebook вместо сна;

Спать в не самом жарком, проветренном помещении;

Вести записи вроде дневника перед сном, куда вы можете выписать все переживания за день и тем самым очистить голову от тревог и настроиться на отдых.

Ника Бельская отмечает, что Всемирная организация здравоохранения называет наше время “глобальной эпидемией недостатка сна”.

Например, в США по разным оценкам в зависимости от штата недосыпает 25-49% людей. И чем ближе к мегаполису, тем вероятнее недостаток сна. “С детьми оценить сложнее, но похоже, что не менее 30% недосыпают в норму своего возраста. Это приводит к раздражительности, дефицита внимания и проблемы с метаболизмом (склонности к диабету и др.) Недостаток сна, который нам принесла цивилизация с лишним освещенностью и модой на трудоголизм, начала сильно “омолаживать” много болезней “, – уточняет генетик Ника Бельская.