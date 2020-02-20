Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Лана Дель Рей должна была выступить в Лондоне, Манчестере, Глазго и Бирмингеме на следующей неделе.

Отмечается, что голос певица потеряла в результате болезни.

“Извините, что разочаровала всех в последнюю минуту, но эта болезнь застала меня врасплох и я полностью потеряла свой голос. Доктор посоветовал на четыре недели взять паузу. Я ненавижу разочаровывать, но мне нужно выздороветь”, – заявила Лана.