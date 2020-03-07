В воскресенье, 8 марта, миллионы женщин выйдут на улицы по всей Латинской Америке, чтобы отметить Международный женский день.

Об этом сообщает Reuters.

При этом, в понедельник женщины по всему региону планируют остаться дома, чтобы проиллюстрировать, как будет выглядеть общественная жизнь без них.

Ожидается, что демонстрации в Международный женский день будут поддерживаться участниками более широких акций протеста против социального неравенства, которые начались еще в октябре, и на их пике на акции выходили более миллиона человек.

В этом году особое внимание будет уделено правосудию в отношении женщин, пострадавших во время этих акций протеста. По данным Чилийского института по правам человека, как минимум, 439 женщин получили ранения. Впоследствии представители института подали шесть жалоб на полицию за сексуальное насилие.

Отмечается, что на этой неделе чилийские сенаторы одобрили законопроект, направленный на предоставление женщинам равного представительства, а правоцентристский президент Чили Себастьян Пинера подписал закон об усилении наказания за убийство женщин.

В то же время, анонсированные акции, вероятно, будут сосредоточены на решении Конституционного суда, которое оставило в силе ограничения на аборты в случаях сексуального насилия, уродства плода или риска для здоровья матери.