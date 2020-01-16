Об этом на своей странице в Twitter сообщает министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс.

“Парламент Латвии только что принял резолюцию, которая отвергает и осуждает попытки России переписать и обелить историю начала Второй мировой войны, пакт Молотова-Риббентропа и криминальную сталинскую внешнюю политику”, – пишет он.

В данном документе подчеркивается, что попытки отрицать факты о Второй мировой войне российскими должностными лицами с целью уменьшить ответственность Советского Союза за трагические события истории являются неприемлемыми.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин оправдывал ввод в Польшу советских войск в 1939 году тем, что якобы польское правительство “не контролировало свою армию”.