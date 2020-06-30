Об этом сообщает Delfi.
Соответствующие изменения приняло латвийское правительство во вторник, 30 июня.
Кроме этого с августа будет разрешено проведение мероприятий на открытом воздухе с участием до 3 тысяч человек. Сейчас в таких мероприятиях разрешено участие тысячи человек.
Изменения предусматривают также отмену ограничений по времени на мероприятия под открытым небом, но при этом сохранены ограничения по времени на мероприятия в помещениях.
В заведениях общественного питания вместо требования обеспечивать 4 кв. м площади на одного посетителя теперь предусмотрено 3 кв. м.
Как отметили в Министерстве здравоохранения Латвии, такие смягчения возможны благодаря хорошей эпидемиологической ситуации и низкой заболеваемости коронавирусом в стране.
“Нужно понимать, что это смягчения на время – если эпидемиологическая ситуация ухудшится, придется вернуться к ограничениям”, – сказала министр здравоохранения Илзе Винькеле.
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