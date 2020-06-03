Об этом идет речь в материале европейского издания Brussele Times.
Латвия разрешит въезд путешественникам из стран, где низкий уровень риска возобновления эпидемии. Отмечается, что им больше не придется проходить две недели изоляции после приезда в страну.
По словам Каринс, путешественники из Португалии, Мальты, Ирландии и Испании должны соблюдать требования самоизоляции.
Страны, которые могут путешествовать в Латвию, не включают Швецию, Великобританию и Бельгию из-за чрезмерно высокого уровня заражения коронавирусом.
Напомним, Европейская комиссия рекомендовала скоординированно отменять внутренний пограничный контроль между всеми государствами-членами.
- Ранее, страны Балтии объявили о создании так называемого “туристического пузыря” в Европейском союзе на фоне ослабления пандемических ограничений.