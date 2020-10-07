Об этом сообщается на официальных страницах посольств.
Представительства Латвии и Эстонии выразили солидарность с коллегами и заявили о недопустимости давления на Европейский Союз со стороны белорусских властей.
“Европейский Союз основывается на солидарности. Глобально Европейский Союз выражает единую позицию. Послы ЕС выражают сожаление о требовании властей Беларуси к Литве и Польше значительно уменьшить дипломатическое присутствие в Минске, и расценивают такое требование как непродуктивное. Литва и Польша вынуждены отозвать своих послов на консультации”, – сообщили в посольстве Латвии в Беларуси.
Такое же заявление опубликовало и посольство Эстонии.
Послы покинут Минск в ближайшие дни.
Ранее своих послов из Минска отозвали Литва, Польша и Германия.
- Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины впервые в истории вызвало своего посла в Беларуси в Киев.