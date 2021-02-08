Латвия запретила российский телеканал за разжигание ненависти против Украины

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) в понедельник решил на год запретить трансляцию "Россия РТР» на территории страны.

Об этом заявил председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш, сообщает Delfi.

“Мы свое информпространство защищали, защищаем и будем защищать”, – подчеркнул Аболиньш.

Летом NEPLP констатировал разжигания ненависти в передаче “60 минут” на этом телеканале, и начала процесс ограничения. Участники программы, а также ведущая Ольга Скабеева при разговоре об Украине использовали обозначения, которые расцениваются как язык ненависти. В частности, Украина была названа террористическим государством, а ее бывший президент Петр Порошенко – террористом.

В ходе дискуссии ведущая предложила ввести на территорию Украины российские войска, чтобы “успокоить обе стороны конфликта”.

Это не первый раз, когда NEPLP ограничивает ретрансляцию “Россия РТР” в Латвии. Например, в января 2019 года ее запретили на три месяца.