Національний авіаперевізник Латвії airBaltic не використовуватиме повітряний простір Білорусі для польотів після вимушеної посадки рейсу Ryanair в Мінську.

Про це заявив міністр повідомлення Таліс Лінкайтс, повідомляє агентство Delfi.

За його словами, рішення білоруської влади змусити приземлитися в Мінську літак Ryanair на борту якого перебував член Координаційної ради опозиції Білорусі, журналіст, засновник опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, є неординарною ситуацією, яка задає безліч питань про безпеку польотів у повітряному просторі Білорусі.

“Наша національна авіакомпанія airBaltic безперервно стежить за ситуацією з безпекою в повітряному просторі різних країн. І вже прийняла рішення поки не використовувати повітряний простір Білорусі в своїх польотах. Зі своїми рекомендаціями виступить і Латвійське агентство цивільної авіації”, – сказав міністр.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Пуціла перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Пуціла обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.