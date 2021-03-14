Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании airBaltic.
Отмечается, что после почти годичного перерыва airBaltic выполнит первый авиарейс из Риги в Киев.
Компания планирует летать по такому маршруту два раза в неделю, а с 28 марта – три раза. Кроме того 2 мая возобновятся перелеты по маршруту Рига – Одесса. Авиарейсы будут выполнять пять раз в неделю.
В пресс-службе добавили, что с июня авиакомпания перезапускает рейсы по маршруту Рига – Львов и которые будут осуществляться дважды в неделю.
Сейчас авиакомпания уже осуществляет регулярные рейсы из Вильнюса в Киев.
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