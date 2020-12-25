Украинская икона, которую пророссийский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову, вернулась в Боснию.

Об этом рассказал посол Боснии в России Желько Самарджия, сообщает Radio Slobodna Evropa.

“Я лично привез икону из Москвы и передал ее в офис главы президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик”, – сказал Самарджия.

Он отметил, что российская сторона проинформирована о возвращении иконы в офис Додика.

Дипломат отметил, что получил ноту от РФ с просьбой проверить происхождение иконы, в частности через Интерпол.

Напомним, что главе МИД РФ Сергею Лаврову во время его визита в Боснию и Герцеговину подарили 300-летнюю икону, которая может быть объектом украинского культурного наследия, вывезенным из Луганска.