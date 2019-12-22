Для обмена удерживаемыми лицами до Нового года есть препятствия, заявил в эфире российского "Первого канала" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом сообщает российское информагентство “ТАСС”.

Лавров заявил, что украинская сторона в минской группе по урегулированию ситуации на Донбассе настаивает на процедуре “процессуальной очистки” фигурантов списка на обмен.

Российский министр рассказал, что в ходе “нормандского саммита” в Париже “призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных”, при этом целью было произвести обмен по формуле “всех на всех”.

Лавров добавил, что “когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены”. Он заявил, что “есть списки, которые признаны с обеих сторон как списки реально существующих людей. Все знают, где эти люди находятся и как их надо освободить и обменять”. И это было зафиксировано лидерами “нормандской четверки”.

Глава МИД РФ отметил, что “теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные – да, но они не все “процессуально очищенные”.

Лавров подчеркнул, что “это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой”.