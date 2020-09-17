Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что при нынешнем правительстве Украины и президенте Владимире Зеленском не стоит ждать прогресса в выполнении Минских соглашений.

Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу RTVI.

“Я не думаю, что при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений, хотя бы потому, что об этом публично говорит сам президент Зеленский, вице-премьер Резников, который отвечает за работу в Контактной группе по урегулированию ситуации в Украине. Также об этом говорит министр иностранных дел Украины Кулеба”, – сказал Лавров.

Лавров считает, что украинские власти только обвиняют Россию в невыполнении Минских соглашений и добиваются продолжения санкций против РФ от ЕС и США.