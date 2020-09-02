Так события в Беларуси Лавров прокомментировал после переговоров с главой белорусского МИД Владимиром Макеем, сообщают “РИА Новости”.
“Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется из территории Украины. Там есть и “Трезубец” Степана Бандеры, и С-14, есть “Национальный корпус”, есть “Правый сектор”. Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси”, – заявил он.
Лавров считает, что протестующие сами провоцируют правоохранителей на применение силы.
“Те, кто пытается всеми правдами и неправдами спровоцировать беспорядки, спровоцировать нарушение законов, они прекрасно понимают, что такой национальный диалог оставит их на обочине истории. Поэтому они и пытаются свести все к экстремистским провокациям, пытаются спровоцировать правоохранителей”, – сказал Лавров.
- В Беларуси продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, который занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатов, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.
- 1 сентября в Минске студенты вышли на протесты у своих университетов на улицы города с требованием об освобождении политзаключенных и проведении честных выборов, их начали задерживать правоохранители.