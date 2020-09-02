Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в протестах в Беларуси принимают участие "украинские экстремисты".

Так события в Беларуси Лавров прокомментировал после переговоров с главой белорусского МИД Владимиром Макеем, сообщают “РИА Новости”.

“Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется из территории Украины. Там есть и “Трезубец” Степана Бандеры, и С-14, есть “Национальный корпус”, есть “Правый сектор”. Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси”, – заявил он.

Лавров считает, что протестующие сами провоцируют правоохранителей на применение силы.

“Те, кто пытается всеми правдами и неправдами спровоцировать беспорядки, спровоцировать нарушение законов, они прекрасно понимают, что такой национальный диалог оставит их на обочине истории. Поэтому они и пытаются свести все к экстремистским провокациям, пытаются спровоцировать правоохранителей”, – сказал Лавров.