#Буквы рассказывают, что это за праздник, а также что можно и нельзя делать в этот день.
История
Лазарева суббота – это суббота перед Вербным воскресеньем. В этот день православная церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря. Само празднование Лазаревой субботы установлено с давних времен.
Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с сестрами неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания. Христос часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, а впоследствии, за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию, он скончался.
Услышав о смерти Лазаря, “Иисус прослезился”, – говорится в Евангелии (Ин. 11, 35). Но Христос велел отнять камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и воззвал к нему: “Лазарь! Иди вон”. Умерший воскрес и вышел из погребальной пещеры.
Весть о чуде быстро разнеслась по Иудее. И когда на следующий день Христос въехал в Иерусалим на молодом осленке, множество людей встречало его как царя. Они постилали на его пути свои одежды и пальмовые ветви.
А святой Лазарь после своего воскрешения прожил еще 30 лет – он был епископом на Кипре и проповедовал христианство.
Церковью воскрешение Лазаря почитается как одно из самый важных, знаковых чудес, совершенных Иисусом Христом за время его земного пути.
Интересно, что в церковном календаре Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) празднуются в соседние дни: субботу и воскресенье. Но, согласно истории, воскрешение Лазаря произошло за месяц или два до входа Христа в Иерусалим.
Традиции Лазаревой субботы
Вечером в этот день, накануне Вербного воскресенья, люди приносят в храм веточки вербы. Священник совершает чин освящения верб на вечерней службе.
В славянских странах верба стала символом праздника в подражание современникам Христа, которые устилали его дорогу в Иерусалим ветвями пальм.
Верба — одно из первых деревьев, которые расцветают весной. Пушистые веточки символизировали пробуждение природы после долгой зимы, воскресение всего живого для цветения и плодоношения.
Приметы Лазаревой субботы
- В этот день и в воскресенье принято легонько пошлепать родных вербовыми веточками, считается, что такой обряд приносит здоровье. Особое внимание уделяли детям.
- Также люди наблюдали, сколько уже распустившихся почек на вербе. Если их много, год принесет богатый урожай, достаток и множество счастливых событий.
- Для того, чтобы избавиться от материальных проблем, люди брали ветвь вербы в левую руку и читали молитву “Отче Наш”. Затем правой рукой трижды крестились и просили у Христа помощи в денежных делах.
- Девушки, которые мечтают выйти замуж, должны примерить свадебное платье, покрутиться в нем перед зеркалом и показаться родителям.
- Считается, что как раз в Лазареву субботу нужно сеять горох. По народному поверью, именно Лазарь покровительствует этой культуре.
Что нельзя делать в этот день
- нарушать пост;
- напиваться и переедать;
- устраивать шумные увеселения;
- ругаться;
- сквернословить;
- грустить;
- заниматься тяжелой работой.
Что можно есть
В Лазареву субботу разрешается послабление Великого поста. В этот день можно кушать рыбную икру, добавлять в пищу растительное масло, а также выпить красного вина.
Обычаи других народов в Лазареву субботу
На Кипре, в древности существовала традиция: в Лазареву субботу процессия детей с пальмовыми ветвями в руках обходила дома жителей города. Процессию возглавлял мальчик, украшенный красными маками и желтыми маргаритками. Мальчик представлял Лазаря. Дети при этом пели Лазареву песню. В храмах во время церемонии изображалось Воскресение Лазаря, в действе принимали участие священнослужители и дети.
У гагаузов и болгар в Вербную субботу совершали красивый обряд — лазарование. “Лазаровали “ совсем маленькие девочки от шести до двенадцати лет, которых называли “лазарки“. Они ходили по домам по трое или по шестеро и пели специальные песни. Одна из лазарок обычно изображала “невесту“ и несла корзину для угощений. Ее лицо закрывали белой фатой или платком. Благодарили детей подарками: сырыми яйцами и мелкими монетками.