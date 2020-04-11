#Буквы рассказывают, что это за праздник, а также что можно и нельзя делать в этот день.

История

Лазарева суббота – это суббота перед Вербным воскресеньем. В этот день православная церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря. Само празднование Лазаревой субботы установлено с давних времен.

Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с сестрами неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания. Христос часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, а впоследствии, за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию, он скончался.

Услышав о смерти Лазаря, “Иисус прослезился”, – говорится в Евангелии (Ин. 11, 35). Но Христос велел отнять камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и воззвал к нему: “Лазарь! Иди вон”. Умерший воскрес и вышел из погребальной пещеры.

Весть о чуде быстро разнеслась по Иудее. И когда на следующий день Христос въехал в Иерусалим на молодом осленке, множество людей встречало его как царя. Они постилали на его пути свои одежды и пальмовые ветви.

А святой Лазарь после своего воскрешения прожил еще 30 лет – он был епископом на Кипре и проповедовал христианство.

Церковью воскрешение Лазаря почитается как одно из самый важных, знаковых чудес, совершенных Иисусом Христом за время его земного пути.

Интересно, что в церковном календаре Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) празднуются в соседние дни: субботу и воскресенье. Но, согласно истории, воскрешение Лазаря произошло за месяц или два до входа Христа в Иерусалим.

Традиции Лазаревой субботы

Вечером в этот день, накануне Вербного воскресенья, люди приносят в храм веточки вербы. Священник совершает чин освящения верб на вечерней службе.

В славянских странах верба стала символом праздника в подражание современникам Христа, которые устилали его дорогу в Иерусалим ветвями пальм.

Верба — одно из первых деревьев, которые расцветают весной. Пушистые веточки символизировали пробуждение природы после долгой зимы, воскресение всего живого для цветения и плодоношения.

Приметы Лазаревой субботы

В этот день и в воскресенье принято легонько пошлепать родных вербовыми веточками, считается, что такой обряд приносит здоровье. Особое внимание уделяли детям.

Также люди наблюдали, сколько уже распустившихся почек на вербе. Если их много, год принесет богатый урожай, достаток и множество счастливых событий.

Для того, чтобы избавиться от материальных проблем, люди брали ветвь вербы в левую руку и читали молитву “Отче Наш”. Затем правой рукой трижды крестились и просили у Христа помощи в денежных делах.

Девушки, которые мечтают выйти замуж, должны примерить свадебное платье, покрутиться в нем перед зеркалом и показаться родителям.

Считается, что как раз в Лазареву субботу нужно сеять горох. По народному поверью, именно Лазарь покровительствует этой культуре.

Что нельзя делать в этот день

нарушать пост;

напиваться и переедать;

устраивать шумные увеселения;

ругаться;

сквернословить;

грустить;

заниматься тяжелой работой.

Что можно есть

В Лазареву субботу разрешается послабление Великого поста. В этот день можно кушать рыбную икру, добавлять в пищу растительное масло, а также выпить красного вина.

Обычаи других народов в Лазареву субботу

На Кипре, в древности существовала традиция: в Лазареву субботу процессия детей с пальмовыми ветвями в руках обходила дома жителей города. Процессию возглавлял мальчик, украшенный красными маками и желтыми маргаритками. Мальчик представлял Лазаря. Дети при этом пели Лазареву песню. В храмах во время церемонии изображалось Воскресение Лазаря, в действе принимали участие священнослужители и дети.

У гагаузов и болгар в Вербную субботу совершали красивый обряд — лазарование. “Лазаровали “ совсем маленькие девочки от шести до двенадцати лет, которых называли “лазарки“. Они ходили по домам по трое или по шестеро и пели специальные песни. Одна из лазарок обычно изображала “невесту“ и несла корзину для угощений. Ее лицо закрывали белой фатой или платком. Благодарили детей подарками: сырыми яйцами и мелкими монетками.