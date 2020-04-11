#Буквы рассказывают, что это за праздник, а также что можно и нельзя делать в этот день.

История

Лазарева суббота – это суббота перед Вербным воскресеньем. В этот день православная церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря. Само празднование Лазаревой субботы установлено с давних времен.

Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с сестрами неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания. Христос часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, а впоследствии, за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию, он скончался.

Услышав о смерти Лазаря, “Иисус прослезился”, – говорится в Евангелии (Ин. 11, 35). Но Христос велел отнять камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и воззвал к нему: “Лазарь! Иди вон”. Умерший воскрес и вышел из погребальной пещеры.

Фото из открытых источников

Весть о чуде быстро разнеслась по Иудее. И когда на следующий день Христос въехал в Иерусалим на молодом осленке, множество людей встречало его как царя. Они постилали на его пути свои одежды и пальмовые ветви.

Фото из открытых источников

А святой Лазарь после своего воскрешения прожил еще 30 лет – он был епископом на Кипре и проповедовал христианство.

Церковью воскрешение Лазаря почитается как одно из самый важных, знаковых чудес, совершенных Иисусом Христом за время его земного пути.

Интересно, что в церковном календаре Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) празднуются в соседние дни: субботу и воскресенье. Но, согласно истории, воскрешение Лазаря произошло за месяц или два до входа Христа в Иерусалим.

Традиции Лазаревой субботы

Фото из открытых источников

Вечером в этот день, накануне Вербного воскресенья, люди приносят в храм веточки вербы. Священник совершает чин освящения верб на вечерней службе.

В славянских странах верба стала символом праздника в подражание современникам Христа, которые устилали его дорогу в Иерусалим ветвями пальм.

Верба — одно из первых деревьев, которые расцветают весной. Пушистые веточки символизировали пробуждение природы после долгой зимы, воскресение всего живого для цветения и плодоношения.

Приметы Лазаревой субботы

  • В этот день и в воскресенье принято легонько пошлепать родных вербовыми веточками, считается, что такой обряд приносит здоровье. Особое внимание уделяли детям.
  • Также люди наблюдали, сколько уже распустившихся почек на вербе. Если их много, год принесет богатый урожай, достаток и множество счастливых событий.
  • Для того, чтобы избавиться от материальных проблем, люди брали ветвь вербы в левую руку и читали молитву “Отче Наш”. Затем правой рукой трижды крестились и просили у Христа помощи в денежных делах.
  • Девушки, которые мечтают выйти замуж, должны примерить свадебное платье, покрутиться в нем перед зеркалом и показаться родителям.
  • Считается, что как раз в Лазареву субботу нужно сеять горох. По народному поверью, именно Лазарь покровительствует этой культуре.

Что нельзя делать в этот день

  • нарушать пост;
  • напиваться и переедать;
  • устраивать шумные увеселения;
  • ругаться;
  • сквернословить;
  • грустить;
  • заниматься тяжелой работой.

Что можно есть

В Лазареву субботу разрешается послабление Великого поста. В этот день можно кушать рыбную икру, добавлять в пищу растительное масло, а также выпить красного вина.

Обычаи других народов в Лазареву субботу

На Кипре, в древности существовала традиция: в Лазареву субботу процессия детей с пальмовыми ветвями в руках обходила дома жителей города. Процессию возглавлял мальчик, украшенный красными маками и желтыми маргаритками. Мальчик представлял Лазаря. Дети при этом пели Лазареву песню. В храмах во время церемонии изображалось Воскресение Лазаря, в действе принимали участие священнослужители и дети.

У гагаузов и болгар в Вербную субботу совершали красивый обряд — лазарование. “Лазаровали “ совсем маленькие девочки от шести до двенадцати лет, которых называли “лазарки“. Они ходили по домам по трое или по шестеро и пели специальные песни. Одна из лазарок обычно изображала “невесту“ и несла корзину для угощений. Ее лицо закрывали белой фатой или платком. Благодарили детей подарками: сырыми яйцами и мелкими монетками.

“Лазарование” / Фото из открытых источников