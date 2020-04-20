Об этом говорится в статье опубликованной на сайте американской медиакомпании Bloomberg.

“Может потребоваться пять лет или более, чтобы разработать вакцину (от коронавируса – ред.) и начать испытания на людях. Никто не хочет ждать так долго. AstraZeneca, Vir Biotechnology и Eli Lilly и ее биотехнологический партнер AbCellera Biologics, а также несколько академических лабораторий надеются начать испытания (лечения антителами – ред.) на людях к концу лета. Если все пойдет хорошо, лечение антителами для наиболее нуждающихся может быть доступно к осени”, – сказано в материале.

Отмечается, что поиск антител является одним из наиболее перспективных подходов в разработке лечения от коронавируса. Несколько компаний проводят исследования, используя антитела лабораторных мышей и выздоровевших пациентов.

Отметим, что за три месяца пандемии, коронавирус заразил более 2,4 миллиона человек по всему миру и убил по меньшей мере 165 тысяч человек.