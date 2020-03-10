Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что полное выздоровление вследствие заражения коронавирусом наступает спустя четыре – шесть недель.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что тем, кто страдает более тяжелой формой заболевания, на полное выздоровление понадобится до нескольких месяцев.

“Чтобы выздороветь от этой болезни, нужно до шести недель. Людям, которые страдают от тяжелой формы болезни, могут понадобиться месяцы для излечения”, – отметил Райан.

Он также пояснил, что выздоровевшим пациент становится после того, когда у него больше нет симптомов коронавирусной инфекции, а тест на коронавирус дает отрицательный результат.

При этом, в разных странах выздоровление врачи могут трактовать по-разному.