Лечение пациента, заразившегося коронавирусом Covid-19, обходится в сумму от 5 до 10 тысяч гривен.

Такую цифру озвучил главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк.

“Мы в нашем заведении подсчитали, что стоимость лечения пациента, больного Covid-19, составляет от 5 до 10 тысяч гривен”, – отметил Масляк.

При этом, не уточняется, какая стоимость лечения, если это сложный случай, когда пациента необходимо подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, чтобы поддерживать его жизнеспособность.