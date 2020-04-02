Такую цифру озвучил главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк.
“Мы в нашем заведении подсчитали, что стоимость лечения пациента, больного Covid-19, составляет от 5 до 10 тысяч гривен”, – отметил Масляк.
При этом, не уточняется, какая стоимость лечения, если это сложный случай, когда пациента необходимо подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, чтобы поддерживать его жизнеспособность.
- По состоянию на 22:00 1 апреля в Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19.
- Ранее #Буквы рассказывали, что происходит на передовой войны с COVID-19 — в Александровской больнице.