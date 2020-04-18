В субботу, 18 апреля, всемирно известные звезды дадут бесплатный онлайн-концерт "One World: Together At Home" ("Один мир: вместе дома") в поддержку борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения и движения Global Citizen.

Концерт будет посвящен медикам, которые по всему миру борются со вспышкой коронавируса.

Восьмичасовое онлайн-мероприятие начнется в 21:00 по киевскому времени. В эфире появятся не только известные исполнители, но также и представители благотворительных организаций, медики и люди, которых врачи вылечили от COVID-19. Они расскажут свои истории, сообщает британское агентство ВВС.

В организации мероприятия принимала активное участие певица Леди Гага, которая, среди прочих, выступит на концерте.

Кроме того, выступят: Аланис Мориссетт, Андреа Бочелли, Билли Айлиш, Билли Джо Армстронг из Green Day, Крис Мартин, Элтон Джон, Кит Урбан, пианист Лан Лан, Лиззо, Пол Маккартни, Стиви Уандер, Джон Ледженд, Рита Ора, Сэм Смит и многие другие.

В общей сложности планируется выступление более 100 артистов. Они будут петь у себя дома.

Ведущими шоу будут Джимми Фэллон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер.

Как отмечала Леди Гага, концерт организовывается в первую очередь для того, “чтобы рассказать истории и отметить передовые сообщества, работников здравоохранения и их акты доброты”.

Участники мероприятия будут призывать людей пожертвовать деньги в фонд солидарности (Solidarity Response Fund), созданный по инициативе ВОЗ для финансирования борьбы с коронавирусом.

Транслировать концерт в прямом эфире будут все крупные стриминговые сервисы, включая Apple, Amazon Prime Video, Alibaba, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo и YouTube, а также телеканалы ABC, NBC и CBS.