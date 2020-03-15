Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Она рассказала, что приняла такое решение после разговора с некоторыми врачами и учеными.

“Самое полезное, что мы можем сделать — это устроить самокарантин, а не тусоваться с людьми старше 65 лет и большими компаниями”, — заявила артистка.

Она призналась, что хотела бы встретиться со своими родителями и бабушками, но считает, что сейчас не стоит делать этого для их безопасности.

Артистка добавила, что “любит этот мир” и верит в лучшее.