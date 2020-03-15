Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Она рассказала, что приняла такое решение после разговора с некоторыми врачами и учеными.
“Самое полезное, что мы можем сделать — это устроить самокарантин, а не тусоваться с людьми старше 65 лет и большими компаниями”, — заявила артистка.
Она призналась, что хотела бы встретиться со своими родителями и бабушками, но считает, что сейчас не стоит делать этого для их безопасности.
Артистка добавила, что “любит этот мир” и верит в лучшее.
- Напомним, в Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Глава Правительства Денис Шмыгаль для избежания распространения коронавируса призвал украинцев воздержаться от междугородних поездок.
- Министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.