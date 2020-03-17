Об этом Леди Гага сообщила в Instagram.

Автором образов является бельгийский художник и фотограф Фредерик Гейман.

“Я согласна быть обнаженной, несмотря на всех присутствующих в этой комнате. Я считаю, что мы творим искусство, это не порнография”, – сказала Леди Гага, прежде чем скинуть с себя мантию Versace, пишет издание.

На съемочной площадке Леди Гага позировала в клетке с сотнями камер, прикрепленных к ее раме.

На другой обложке Леди Гага позировала в плиссированной блузке, юбке и легинсах из новой коллекции Balenciaga, при этом сидя на лошадях-роботах.

Гага напомнила случай, когда в 19-летнем возрасте ее изнасиловал мужчина, которого она знала в индустрии развлечений. В результате у девушки развилось посттравматическое стрессовое расстройство, которое усугубилось тем, что она решила не обращаться к психологу.

“У меня не было терапевта. У меня не было психиатра. У меня не было врача, который помог бы мне пройти через это”, – рассказала Гага. Она также сообщила, что резала свое тело для того, чтобы справиться с невыносимой душевной болью.

В 2017 году у Гаги было диагностировано состояние, называемое фибромиалгией, которое вызывает у нее хроническую боль во всем теле в качестве реакции на пережитую травму. Стоит отметить, что многие врачи не верят в существование такого заболевания. “Дискуссию вокруг фибромиалгии мы могли бы вести часами. Некоторые люди верят в это, некоторые – нет. По сути, это невропатическая боль: мой мозг испытывает стресс, мое тело болит. [Я] злюсь на свое тело, злюсь на свое состояние, злюсь, что когда я в стрессе, мое тело болит”, – говорит Гага.

Фото: Frederik Heyman

Напомним, что певица 10 апреля представит свой новый альбом Chromatica.