Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
По данным спутников, Гренландия и Антарктида потеряли 6,4 триллиона тонн льда в период с 1992 по 2017 год.
Этого было достаточно, чтобы поднять глобальный уровень моря на 17,8 мм.
“Это не очень хорошая новость”, – сказал профессор Эндрю Шепард из Университета Лидса в Великобритании.
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«Сегодня ледниковые щиты ответственны за треть всего повышения уровня моря, тогда как в 1990-е годы их “вклад” был довольно небольшим – около 5 %. Это очень важно, ведь в будущем приведет к затоплению прибрежных районов и эрозии”, – сказал он.
В оценке, проведенной группой исследователей в 2014 году, глобальный уровень моря может подняться на 53 см к 2100 году. Но другие исследования, команды Имби, показывают, что таяние льда приведет к гораздо более пессимистическим результатам, и составит 70 см к концу века.
“Если это так, то к 2100 году 400 миллионов человек могут оказаться в зоне риска ежегодного затопления прибрежных районов”, – сказал профессор Шепард.
- Ранее ученые зафиксировали, что от восточного побережья Антарктиды откололся самый большой за последние 50 лет айсберг площадью 1636 квадратных километров и весом 315 миллиардов тонн.