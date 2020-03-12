Большие ледяные щиты Земли, Гренландия и Антарктида, в настоящее время теряют массу в шесть раз быстрее, чем в 1990-х годах. Причиной тому является глобальное потепление.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

По данным спутников, Гренландия и Антарктида потеряли 6,4 триллиона тонн льда в период с 1992 по 2017 год.

Этого было достаточно, чтобы поднять глобальный уровень моря на 17,8 мм.

“Это не очень хорошая новость”, – сказал профессор Эндрю Шепард из Университета Лидса в Великобритании.

«Сегодня ледниковые щиты ответственны за треть всего повышения уровня моря, тогда как в 1990-е годы их “вклад” был довольно небольшим – около 5 %. Это очень важно, ведь в будущем приведет к затоплению прибрежных районов и эрозии”, – сказал он.

В оценке, проведенной группой исследователей в 2014 году, глобальный уровень моря может подняться на 53 см к 2100 году. Но другие исследования, команды Имби, показывают, что таяние льда приведет к гораздо более пессимистическим результатам, и составит 70 см к концу века.

“Если это так, то к 2100 году 400 миллионов человек могут оказаться в зоне риска ежегодного затопления прибрежных районов”, – сказал профессор Шепард.