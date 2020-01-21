Об этом она сказала в эфире политического ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.
Тимошенко назвала легализацию игорного бизнеса еще одним способом “ободрать украинцев”.
“Давайте еще поставим огромный крест на остатках нашей духовности и морали … 4 миллиарда гривен в бюджет получим. Они не говорят, что для того, чтобы 4 миллиарда гривен из игорного бизнеса получить в бюджет, надо чтобы 40 миллиардов гривен украинцы проиграли. Просто проиграли. Потому что с проигрыша украинцев возьмут в бюджет”, – сказала политик.
- 19 декабря Верховная Рада Украины направила на доработку законопроект, направленный на легализацию игорного бизнеса.
- Впоследствии Кабинет Министров Украины запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился, чтобы все игорные заведения в стране не работали с 16:00 20 декабря.
- 14 января комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал поддержать в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса.