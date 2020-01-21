Юлия Тимошенко заявила, что 4 миллиарда гривен, которые рассчитывают получить в государственный бюджет от легализации игорного бизнеса в Украине, это, по сути, 40 миллиардов гривен, которые проиграют украинцы.

Об этом она сказала в эфире политического ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

Тимошенко назвала легализацию игорного бизнеса еще одним способом “ободрать украинцев”.

“Давайте еще поставим огромный крест на остатках нашей духовности и морали … 4 миллиарда гривен в бюджет получим. Они не говорят, что для того, чтобы 4 миллиарда гривен из игорного бизнеса получить в бюджет, надо чтобы 40 миллиардов гривен украинцы проиграли. Просто проиграли. Потому что с проигрыша украинцев возьмут в бюджет”, – сказала политик.