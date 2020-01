Об этом сообщает издание TMZ.

41-летний баскетболист находился на борту своего частного вертолета Sikorsky S-76 вместе с четырьмя другими пассажирами.

По информации издания, вертолет, в котором находился экс-спортсмен, разбился в городе Калабасас в штате Калифорния.

Вертолет врезался в холм и загорелся. Возможная причина крушения – сильный туман.

Фото: TMZ

Спасатели не сразу смогли попасть на место трагедии.

На борту находились пять человек. Все они погибли.

Отмечается, что Коби часто использовал свой вертолет Sikorsky S-76 для перелетов по Калифорнии. Также сообщается, что жена Коби Ванесса, не была на борту вертолета.

BREAKING: Video shows crash site of Kobe Bryant’s helicopter in California – Kobe Bryant was killed, as well as 4 other people. pic.twitter.com/qvyF0MAl7N

— Breaking News Global (@BreakingNAlerts) January 26, 2020