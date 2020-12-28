Мастера Longines изготавливают качественные часы с оригинальными дизайнами. Ценители шедевров могут выбрать модель среди популярных линеек бренда.
Элегантность в каждой детали
Классический дизайн с точными механизмами актуален среди мужчин и женщин. Доступен широкий выбор элегантных моделей в нескольких коллекциях Longines:
- DolceVita – это оформление в духе 20–30-х годов. Дизайны часов отличаются лаконичностью и завершённостью. Модели линейки изготовлены из циркониевой керамики, что обеспечивает износостойкость и идеальный блеск.
- PrimaLuna – отголосок чистоты и переменчивости Луны. Модели легко узнать по идеально круглому корпусу из высокопрочной стали или золота и сапфировому стеклу. Украшение подчёркивает женственность и грациозность.
- La Grande Classique – легендарная коллекция. Герметические золотые часы популярны благодаря тонкому профилю и водонепроницаемости. Украшения подходят для погружения в воду.
Швейцарские часы Longines всегда в тренде, они сочетаются с любым стилем одежды. Украшения подходят для ежедневного ношения и особого случая.
Символ престижа
Дизайнеры разрабатывают модели, демонстрирующие статус и достаток владельца. Выбрать украшение, символ безупречной репутации и престижа, можно из следующих линеек:
- Master Сollection с отличительными воронеными стрелками. Корпус выполнен из прочной нержавеющей стали, все составляющие устойчивы к повреждениям. Часы оснащены максимально открытым и доступным циферблатом.
- Saint Imier с автоподзаводом. Модели линейки отличаются антибликовым покрытием и стойкостью к царапинам. Сапфировое стекло защищает циферблат и гарантирует долговечность.
- Evidenza с бочкообразной формой корпуса. Циферблат с крупным арабским или римским типом индикации максимально удобен. Некоторые модели оснащены календарём, способны определять дату и фазу Луны.
Часы премиум-класса востребованы среди мужчин и женщин. Классические и обновлённые дизайны продемонстрируют хороший вкус владельца.
Все изделия швейцарского бренда обладают высокой точностью механизмов. Приобрести часы из популярных коллекций Longines можно в ДЕКА. Компания гарантирует качество и обеспечивает обслуживание на высоком уровне. Выбирайте оригинальные модели Longines для себя и близких в Торговой сети ДЕКА.