Изделия одного из самых старых швейцарских брендов – это олицетворение утончённости и стиля.

Мастера Longines изготавливают качественные часы с оригинальными дизайнами. Ценители шедевров могут выбрать модель среди популярных линеек бренда.

Элегантность в каждой детали

Классический дизайн с точными механизмами актуален среди мужчин и женщин. Доступен широкий выбор элегантных моделей в нескольких коллекциях Longines:

DolceVita – это оформление в духе 20–30-х годов. Дизайны часов отличаются лаконичностью и завершённостью. Модели линейки изготовлены из циркониевой керамики, что обеспечивает износостойкость и идеальный блеск.

PrimaLuna – отголосок чистоты и переменчивости Луны. Модели легко узнать по идеально круглому корпусу из высокопрочной стали или золота и сапфировому стеклу. Украшение подчёркивает женственность и грациозность.

La Grande Classique – легендарная коллекция. Герметические золотые часы популярны благодаря тонкому профилю и водонепроницаемости. Украшения подходят для погружения в воду.

Швейцарские часы Longines всегда в тренде, они сочетаются с любым стилем одежды. Украшения подходят для ежедневного ношения и особого случая.

Символ престижа

Дизайнеры разрабатывают модели, демонстрирующие статус и достаток владельца. Выбрать украшение, символ безупречной репутации и престижа, можно из следующих линеек:

Master Сollection с отличительными воронеными стрелками. Корпус выполнен из прочной нержавеющей стали, все составляющие устойчивы к повреждениям. Часы оснащены максимально открытым и доступным циферблатом.

Saint Imier с автоподзаводом. Модели линейки отличаются антибликовым покрытием и стойкостью к царапинам. Сапфировое стекло защищает циферблат и гарантирует долговечность.

Evidenza с бочкообразной формой корпуса. Циферблат с крупным арабским или римским типом индикации максимально удобен. Некоторые модели оснащены календарём, способны определять дату и фазу Луны.

Часы премиум-класса востребованы среди мужчин и женщин. Классические и обновлённые дизайны продемонстрируют хороший вкус владельца.

Все изделия швейцарского бренда обладают высокой точностью механизмов. Приобрести часы из популярных коллекций Longines можно в ДЕКА. Компания гарантирует качество и обеспечивает обслуживание на высоком уровне. Выбирайте оригинальные модели Longines для себя и близких в Торговой сети ДЕКА.