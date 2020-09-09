Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.
Однако новая фирма будет работать только в режиме онлайн. То есть компании придется отказаться от самолетов, отелей и магазинов.
Возрождением Thomas Cook занимается китайская компания Fosun. Там планируют, что уже через несколько недель клиенты смогут планировать отпуска на следующее лето. При этом, точная дата возвращения компании на рынок неизвестна и будет зависеть от того, когда она получит лицензию.
По данным источника, Thomas Cook “очень хотел начать работу к Рождеству”. Но, ко всему прочему, сроки перезапуска компании также будут зависеть от дальнейших ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
- 23 сентября британская туристическая группа Thomas Cook объявила о банкротстве.