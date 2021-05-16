Американського баскетболіста Кобі Браянта — гравця команди Лос-Анджелес Лейкерс, який загинув у січні минулого року, посмертно ввели у Зал слави баскетболу США імені Джеймса Нейсміта.

Про це повідомляє американське видання Los Angeles Times.

Офіційна церемонія відбулася в штаті Коннектикут. На ній з промовою виступила вдова Браянта – Ванесса. Вона сказала, що він за життя хотів би опинитися в Залі слави.

“Я б хотіла, щоб мій чоловік був тут і прийняв цю неймовірну нагороду. Він і Джіджі [їхня донька, яка також загинула] заслуговують на те, щоб бути тут. Джіджі би так пишалася, якби побачила, як її тата занесли в Зал баскетбольної слави”, – сказала вона.

Kobe Bryant: Hall of Famer pic.twitter.com/dk8rtjX8b4 — Los Angeles Lakers (@Lakers) May 15, 2021

Крім Браянта, були відзначені чемпіони Національної баскетбольної асоціації Тім Данкан і Кевін Гарнетт, чемпіонка жіночої НБА Таміка Кетчінгс, тренери Руді Томьяновіч, Кім Малки, Барбара Стівенс і Едді Саттон, а також менеджер Патрік Бауман.

Імена включених в Зал слави оголосили ще у квітні 2020 року, а церемонія повинна була відбутися в серпні. Однак через пандемію коронавірусу її перенесли на травень 2021 року.