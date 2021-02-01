Covid-19 Украина

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«Легитимный» и другие: СБУ разоблачила 12 Telegram-каналов, которые работают на спецслужбы РФ

В Украине киберполиция СБУ обнаружила Telegram-каналы, через которые работали спецслужбы РФ. Здесь сеяли панику среди украинских граждан, обостряли и дестабилизировали общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в стране.

Понедельник, 1 февраля 2021, 15:27

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе длительной спецоперации оперативники СБУ установили, что агентурная сеть создана так называемым 85 Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой “русской весны”. Они пока “базируются” на территории подконтрольной России “ПМР” – Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе.

Спецслужбы страны-агрессора привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. Речь идет о каналах “Легитимный”, “Резидент”, “Картель”, “Сплетница”, “Черный квартал”, “Политический расклад”, “Нетипичное Запорожье”, “Тремпель Харьков”, “Одесский фраер”, “Днепр live”, “Николаев live”, “Херсон live”.

Установлено, что “главным менеджером” агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского “Антимайдана”. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Фигурант лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов. Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25-30 тысяч гривен на всеукраинских каналах.

  • Ранее контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) установила, что сотрудники погрануправления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России заставляют украинских граждан, которые регулярно посещают аннексированный Крым, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество.
Теги: ФСБ, киберполиция, СБУ, ФСБ РФ

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