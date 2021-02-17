Новое исследование предполагает, что люди неафриканского происхождения, перенесшие COVID-19 в легкой форме или без симптомов, могут иметь генетический вариант, который снижает риск тяжелого протекания болезни.

Об этом пишет CNN.

Так, исследователи Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге (Германия) обнаружили генетическую мутацию, которая снижает риск тяжелой инфекции COVID-19 примерно на 22%.

Она была обнаружена во всех взятых ими образцах ДНК неандертальцев и примерно в 30% образцах, взятых у людей европейского и азиатского происхождения.

По словам исследователей, мутация влияет на иммунный ответ организма на РНК-вирусы, такие как коронавирус, а также вирус Западного Нила и вирус гепатита С.

“Эта область кодирует белки, которые активируют ферменты, играющие важную роль при заражении РНК-вирусами. Возможно, это одна из тех мутаций, которые передавались тысячелетиями и помогала людям выжить”, – говорят Сванте Паабо и Хьюго Зеберг из Института эволюционной антропологии Макса Планка.

Ученые обнаружили, что область на хромосоме 12 содержит гены OAS, которые регулируют активность фермента, разрушающего вирусные геномы, а неандертальские варианты генов усиливают это действие.

“Относительный риск необходимости в интенсивной терапии снижается примерно на 22% на каждую копию гаплотипа неандертальцев. Этот гаплотип довольно часто встречается во всех регионах мира за пределами Африки – он присутствует у населения Евразии и Америки на несущих частотах, которые часто достигают и превышают 50%”, – добавили они.

Это открытие может помочь объяснить, почему чернокожие пациенты гораздо чаще страдают тяжелой формой коронавируса. Неандертальцы, вымершие около 40 000 лет назад, жили бок о бок, а иногда и скрещивались с современными людьми в Европе и Азии, но не в Африке. А люди чисто африканского происхождения не имеют ДНК неандертальцев. Исследования показывают, что около 2% ДНК у людей европейского и азиатского происхождения имеет неандертальский ген.

Команда использовала образцы, взятые у более чем 2200 людей с тяжелыми случаями COVID-19. Они обнаружили генетическую область, которая повлияла на предрасположенность к тяжелым заболеваниям. Затем они проверили ДНК, взятую из скелетов четырех древних людей – 70 000-летнего неандертальца из Сибири, 50 000-летнего неандертальца из Хорватии, 120 000-летнего и 80 000-летних неандертальцев из Денисовой пещеры в Сибири. Все четыре образца имели одни и те же версии этой генетической последовательности.