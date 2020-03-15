Министерство здравоохранения Украины предостерегает от мошенников, которые продают псевдолекарства от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает МОЗ в Telegram.

Ранее сообщалось, что украинские СМИ рекламируют якобы средства для лечения и профилактики коронавируса.

“Минздрав Украины призывает украинцев не доверять этой информации и не покупать сомнительные препараты”, – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отмечают, что в случае подтверждения наличия коронавируса лабораторными исследованиями пациенту в изоляции предоставляется симптоматическое лечение.

“Сейчас в мире не существует специальных лекарств от COVID-19”, – добавили в Минздраве.

Отметим, что по официальным данным Министерства здравоохранения Украины, рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения коронавирусной инфекции, не существует. Пациентам предоставляется симптоматическое лечение.

Ранее сообщалось, что создание вакцины против китайского коронавируса COVID-19 займет не менее года.